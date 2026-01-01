Спектакль Послевкусие

Любовь через времена и расстояния. Спектакль по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия»

Вас ждет уникальная история о любви певицы и советского солдата. Это спектакль основан на пьесе Зорина «Варшавская мелодия», которая уже много лет волнует сердца зрителей.

В этот вечер вы окунетесь в чарующую атмосферу, наполненную мелодиями и рассказами о чувствах, которые преодолевают все преграды — статусы, звания и даже границы. Под звуки известных песен Анны Герман, Майи Кристалинской и других культовых исполнителей советской эстрады, в исполнении Ирины Чжан, зритель сможет отдохнуть от суеты и насладиться искусством.

З приятной атмосферой вечера завершит элегантная фотозона и вкусный ужин, которые сделают ваш вечер незабываемым. Подарите своим близким красивую и трогательную историю любви, наполненную яркими эмоциями и ценными воспоминаниями!