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Последняя женщина сеньора Хуана
Билеты от 2000₽
Киноафиша Последняя женщина сеньора Хуана

Спектакль Последняя женщина сеньора Хуана

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Любовь: дар или проклятие?

Что такое любовь? Божий дар или проклятие? В спектакле сеньор Хуан предлагает нам погрузиться в мир своих чувств и переживаний. «С каждой новой женщиной начиналась новая жизнь. Это как открытие новой страны. И даже – я тебе скажу – как новая вера…» – так говорит наш герой о любви, которую он хранит внутри себя. Этот свет он щедро делит с каждой женщиной, встречающейся на его пути.

История с любовью и завистью

Но не все разделяют его взгляды на любовь. Завистливые и несчастные люди, не верящие в настоящие чувства, всегда рядом. Они могут разрушить даже самые искренние отношения. В нашем спектакле история Хуана, как и его любовь, оказывается запутанной и сложной. Она затягивается и идет не по плану, ставя героя перед непростыми выборами.

Кончита: спасение или ловушка?

Ключевую роль в судьбе Хуана играет Кончита – последняя женщина, пытающаяся спасти его от самого себя. Но кто она на самом деле? Спасительница или роковая приманка, готовая заманить в ловушку? Вопросы, которые ставит этот спектакль, заставляют зрителя задуматься о природе любви и ее последствиях.

Финал, который удивит

История о сеньоре Хуане была рассказана не один десяток раз, и обычно ее финал однозначен. Однако в нашей версии события развиваются иначе. Должен ли Хуан умереть? Ответ на этот вопрос оставим зрителям.

Приглашаем вас на спектакль , где каждая минута полна эмоций и глубоких размышлений о любви, жизни и судьбе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 3000 ₽
14 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 2500 ₽
6 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 2000 ₽
7 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 2000 ₽

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