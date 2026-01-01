Мировая премьера мюзикла

Мюзикл «Последняя сказка» — это захватывающее и необычайно зрелищное путешествие в мир сказочного Востока. Зрители перенесутся в роскошные дворцы, колоритные базары, увидят величественный караван, полетят на ковре-самолете и услышат суперхит Таркана.

Сюжет

Молодая пара из современной Москвы неожиданно оказывается в волшебной вселенной Шахерезады. Здесь, среди невероятных чудес и приключений, герои встретятся с такими известными персонажами «Тысячи и одной ночи», как Аладдин, Джинн, Али-Баба и другие. Эти встречи помогут героям разобраться в себе и заново влюбиться друг в друга.