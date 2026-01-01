Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последняя попытка
Киноафиша Последняя попытка

Спектакль Последняя попытка

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Свободные люди на сцене: спектакль о выборе и свободе

«Мы — свободные люди. У нас есть возможность делать, что захотим. Вот мы и стараемся соответствовать!» — такими словами начинается новый спектакль, который посвящен темам личной свободы и индивидуальных выборов в современном обществе.

В центре сюжета — главная героиня, которая накануне своего двадцатилетнего юбилея совместной жизни получает неожиданный звонок. Этот звонок становится catalyst'ом для переосмысления привычного образа жизни и отношений. Каковы границы свободы? Что выбрать: стабильность или риск? Спектакль исследует эти важные вопросы, затрагивая темы любви, семьи и личных амбиций.

Современные мужчины и женщины на одной сцене

Интересно, что этот спектакль подчеркивает, как и мужчины, и женщины в современных условиях стремятся к многогранности в жизни. Каждый из персонажей проходит через личные конфликты и dilemmas, раскрывая тему гендерного равенства и свободы выбора.

Зрителю о спектакле

Спектакль представляет собой яркий пример современного театрального искусства и призван не только развлечь, но и заставить задуматься. Зрители смогут увидеть самобытную игру актеров, магию сценографии и эмоциональную глубину сюжета.

Не упустите возможность стать частью этого важного обсуждения на сцене!

Режиссер
Андрей Дюженков
В ролях
Сергей Детков
Екатерина Вожакова
Анна Демакова

Купить билет на спектакль Последняя попытка

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Гроза
12+
Драма
Гроза
22 марта в 19:00 Пермский молодежный театр
от 600 ₽
Гроза
12+
Драма
Гроза
18 апреля в 19:00 Пермский молодежный театр
от 600 ₽
Таня
12+
Драма
Таня
9 марта в 19:00 Пермский молодежный театр
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше