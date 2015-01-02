Спектакль Последняя остановка

Это уникальная возможность увидеть единственную пьесу Эриха Марии Ремарка в одном из театров России. Несмотря на то, что сюжет на первый взгляд можно воспринимать как типичную историю о любви, автор использует его как фон для глубоких размышлений о трудные времена, когда нацистский режим уже близок к своему падению.
Действие спектакля разворачивается в Берлине, куда вступают советские войска. Перед зрителями развертывается встреча жертв и палачей, у которых появляется возможность взглянуть друг другу в глаза. Интересно, что в этот момент палачи уже не могут больше использовать свои позиции преимущества, создавая тем самым диссонанс, который оставляет незабываемое впечатление.
Ремарк не просто описывает события своего времени; это лишь декорации к более глубоким и вечным вопросам, которые остаются актуальными и сегодня. Человеконенавистничество, агрессивность, приспособленчество и предательство – это темы, способные заставить задуматься о настоящем. Спектакль ставит перед зрителями важные вопросы: способна ли любовь спасти человечество? Может ли прощение вернуть утраченное?»
Не упустите эту возможность увидеть «пьесу любви», пронизанную духом времени, которая заставляет задумываться о главном.