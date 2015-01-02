Меню
Последняя остановка
Последняя остановка

Спектакль Последняя остановка

Постановка
Город
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт

О спектакле

Спектакль по пьесе Эриха Марии Ремарка

Это уникальная возможность увидеть единственную пьесу Эриха Марии Ремарка в одном из театров России. Несмотря на то, что сюжет на первый взгляд можно воспринимать как типичную историю о любви, автор использует его как фон для глубоких размышлений о трудные времена, когда нацистский режим уже близок к своему падению.

Шокирующая правда безжалостной эпохи

Действие спектакля разворачивается в Берлине, куда вступают советские войска. Перед зрителями развертывается встреча жертв и палачей, у которых появляется возможность взглянуть друг другу в глаза. Интересно, что в этот момент палачи уже не могут больше использовать свои позиции преимущества, создавая тем самым диссонанс, который оставляет незабываемое впечатление.

Глобальные вопросы на фоне исторических событий

Ремарк не просто описывает события своего времени; это лишь декорации к более глубоким и вечным вопросам, которые остаются актуальными и сегодня. Человеконенавистничество, агрессивность, приспособленчество и предательство – это темы, способные заставить задуматься о настоящем. Спектакль ставит перед зрителями важные вопросы: способна ли любовь спасти человечество? Может ли прощение вернуть утраченное?»

Не упустите эту возможность увидеть «пьесу любви», пронизанную духом времени, которая заставляет задумываться о главном.

Режиссер
Анастасия Алмазова
В ролях
Татьяна Артемьева
Руслан Астоян
Евгений Колотилин
Елена Ламзина-Абрамова

Январь
25 января воскресенье
18:00
Город Самара, просп. Ленина, 14а
от 800 ₽

Фотографии

Последняя остановка

