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Последняя ночь последнего царя
Киноафиша Последняя ночь последнего царя

Спектакль Последняя ночь последнего царя

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Последняя ночь последнего царя: монолог о прощении и скорби

Что чувствует человек, которому предстоит проститься с жизнью? Как пережить ночь, когда он — последний царь великой империи, стремительно идущей ко дну? На эти волнующие вопросы отвечает режиссёр и актёр Альберт Макаров в своём исповедальном моноспектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Последняя ночь последнего царя».

Эдвард Радзинский — российский историк и писатель, посвятивший многие годы изучению событий, происходивших в последнюю ночь царской семьи. Он подчеркивает, что пьеса идет не о расстреле, как может показаться на первый взгляд, а о прощении и о том, как «смертью смерть поправ». «Я восхищен этим спектаклем», — говорит Радзинский, «на сцене всего один актёр, но он оживляет драмы всех участников этой трагической ночи. Здесь присутствует ощущение покаяния и очищения…».

Об актере и спектакле

Альберт Макаров — ведущий актёр «Театра-Театра» в Перми, ранее также выступал в Малом драматическом театре «Театра Европы» в Санкт-Петербурге. Его моноспектакль «Последняя ночь последнего царя» получил признание, став лучшим спектаклем Третьего Пасхального театрального фестиваля в 2009 году и лауреатом Международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2012 году.

Приглашаем вас на этот глубокий и трогающий спектакль, который станет важным событием в вашем театральном сезоне.

В ролях
Альберт Макаров

Фотографии

Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя Последняя ночь последнего царя
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