Спектакль Последняя ночь последнего царя

Последняя ночь последнего царя: монолог о прощении и скорби

Что чувствует человек, которому предстоит проститься с жизнью? Как пережить ночь, когда он — последний царь великой империи, стремительно идущей ко дну? На эти волнующие вопросы отвечает режиссёр и актёр Альберт Макаров в своём исповедальном моноспектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Последняя ночь последнего царя».

Эдвард Радзинский — российский историк и писатель, посвятивший многие годы изучению событий, происходивших в последнюю ночь царской семьи. Он подчеркивает, что пьеса идет не о расстреле, как может показаться на первый взгляд, а о прощении и о том, как «смертью смерть поправ». «Я восхищен этим спектаклем», — говорит Радзинский, «на сцене всего один актёр, но он оживляет драмы всех участников этой трагической ночи. Здесь присутствует ощущение покаяния и очищения…».

Об актере и спектакле

Альберт Макаров — ведущий актёр «Театра-Театра» в Перми, ранее также выступал в Малом драматическом театре «Театра Европы» в Санкт-Петербурге. Его моноспектакль «Последняя ночь последнего царя» получил признание, став лучшим спектаклем Третьего Пасхального театрального фестиваля в 2009 году и лауреатом Международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2012 году.

Приглашаем вас на этот глубокий и трогающий спектакль, который станет важным событием в вашем театральном сезоне.