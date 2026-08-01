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Последняя любовь мента
Киноафиша Последняя любовь мента

Спектакль Последняя любовь мента

16+
Возраст 16+

О спектакле

Комедия с неожиданным финалом

Что нужно для того, чтобы зритель смеялся до слез? Лихо закрученная интрига, череда уморительных недоразумений, путаница в обстоятельствах и непредсказуемый финал. А если добавить к этому сюжет, основанный на реальных событиях, то получится настоящая театральная находка!

Сюжет
Действие разворачивается в историческом доме провинциального городка, где живут две беззащитные сестры. Их жизнь кардинально меняется, когда они оказываются в центре событий, связанных с множеством людей, желающих завладеть их родовым гнездом. Ситуация усложняется внезапным появлением любимых племянников, что ставит тетушек перед необходимостью избавиться от трупа, случайно оказавшегося в их доме.

Интрига и развязка
Вихрь меняющихся обстоятельств вынуждает героинь моментально приспосабливаться к непредсказуемым событиям жизни. В этой истории переплетаются юмор, лиризм, житейская мудрость и неожиданная развязка, создавая захватывающее и комичное зрелище.

Не пропустите спектакль, который подарит вам массу положительных эмоций и веселых моментов!

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В других городах
Август
Сентябрь
25 августа вторник
19:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 700 ₽
10 сентября четверг
19:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 700 ₽
15 сентября вторник
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