Спектакль Последний вечер

Последний вечер: дипломный показ студентов

Постановка «Последний вечер» — это не просто товарищеская встреча, это важный этап в карьере студентов выпускного курса программы бакалавриата «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Данный показ длится 1 час 30 минут, включая антракт, и предназначен для зрителей старше 12 лет.

Работы на вечернем показе

В рамках вечера зрители увидят три уникальные хореографические композиции:

«Стойкость материала»

Хореограф и исполнитель: Полина Кечетжиева

Этот номер исследует безжалостность к себе как путь к силе и разрушению. Контраст между внутренними конфликтами открывает новые перспективы стойкости. Работа ставит вопрос: имеет ли предел эта конструкция? И будет ли этого достаточно для ощущения наслаждения?

«Самота»

Хореограф и исполнитель: Елизавета Втюрина

В этой композиции изучается состояние «один», которое присутствует в жизни каждого человека. Оно пронизано противоположными качествами: уединение и одиночество. Каждый из нас сталкивается с этим неизбежным состоянием, и его понимание открывает новые горизонты взаимодействия с самим собой.

«Живым»

Хореограф: Арина Виктория Соколова

Танцовщики: Стефания Нестерова, Алёна Григорьева

Эта работа изображает утопичный мир, где разочарование и пустота заменены благодарностью и примирением. В ней остро ощущается жизнь, но нахождение свободы в повседневности может быть страхом для души. Номер погружает зрителя в поиски «покоя», заставляя задуматься, от чего мы можем стать зависимыми.

