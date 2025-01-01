Меню
Последний стендап в этом году
Последний стендап в этом году

18+
Возраст 18+

О концерте

Финальный стендап-вечер в Standup Room Новосибирск

Не упустите возможность насладиться последним стендап-шоу этого года в Standup Room Новосибирск! На сцене соберутся опытные комики, готовые порадовать зрителей своими самыми смешными и остроумными шутками.

Лучшие шутки от лучших комиков

В этот вечер вас ожидает выступление самых ярких звезд местного стендапа. Каждый комик подготовил свою лучшую программу, которая обеспечит вам незабываемые эмоции и заряд позитивного настроения. Забудьте о повседневных заботах и позвольте смеху заполнить этот вечер!

Уникальная атмосфера клуба

Standup Room известен своей дружелюбной атмосферой и близким контактом со зрителями. Вы сможете не только посмеяться, но и поучаствовать в интерактивных моментах шоу. Подготовьте свои лучшие улыбки и хорошее настроение!

Не пропустите!

Этот вечер обещает стать настоящим праздником юмора. Приходите с друзьями, чтобы вместе разделить радость и веселье, которые подарят вам комики. Чарующая атмосфера, смех до слез и позитивные эмоции ждут вас в Standup Room!

В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
21:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 800 ₽

