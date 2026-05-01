Спектакль Последний стендап миллионера

Последний стендап миллионера
16+
О спектакле

Ефим Шифрин и звезды театральной сцены в интригующей комедии о жизни эксцентричного миллионера

Представьте: роскошный особняк в элитном районе, эксцентричный миллионер Антуан получает шокирующую новость – жить осталось ровно 30 дней. Что делать в этой ситуации?

Ответ прост – успеть осуществить мечты, которые он так долго откладывал! Первый пункт амбициозного плана – найти спутницу для вечера. Однако судьба, как выясняется, играет с ним злую шутку. На пороге его дома появляется девушка с огромным чемоданом и заявлением, что она – мастер аргентинского танго.

С появлением этой загадочной танцовщицы жизнь Антуана превращается в настоящий феерический хаос. Его ждут нелепые ситуации, острые разговоры и, конечно, танго. Постепенно он сталкивается с тем, чего избегал все последние годы – с настоящими человеческими чувствами.

В ролях

В зрительских сердцах ожидаются яркие выступления Ефима Шифрина, Анжелики Кашириной, Юлии Куварзиной и Гурама Баблишвили. Каждое из этих имен обещает зрителям незабываемые эмоции и выступления.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, наполненный страстью, юмором и танцем!

Май
28 мая четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1500 ₽

