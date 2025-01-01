Меню
Последний стендап миллионера
Киноафиша Последний стендап миллионера

Спектакль Последний стендап миллионера

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия с неожиданными поворотами сюжета

Представьте: роскошный особняк в элитном районе, эксцентричный миллионер Антуан Макдевис получает шокирующую новость — жить осталось ровно 30 дней. Что делать в такой ситуации? Антуан решает осуществить то, о чём мечтал, но боялся сделать.

Смелые планы и неожиданные повороты

Первый пункт его амбициозного плана — найти элитную спутницу для вечера. Идеальный сценарий, но судьба, как выясняется, большой шутник. На пороге Антуана появляется девушка с огромным чемоданом, заявляющая, что она... мастер аргентинского танго.

Феерический хаос и настоящие чувства

С этого момента размеренная жизнь Антуана оборачивается феерическим хаосом. Его ждут нелепые ситуации, острые разговоры, танго и то, чего он старательно избегал все последние годы — настоящие человеческие чувства.

Спектакль идет с антрактом, что позволяет зрителям перевести дух и обсудить увиденное. Не упустите возможность стать частью этой яркой и трогательной истории о любви, жизни и смелости осуществить мечты!

В ролях
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
Юлия Куварзина
Юлия Куварзина
Денис Матросов
Денис Матросов

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 1000 ₽

