Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Последний сон Уточки
Билеты от 2100₽
Киноафиша Последний сон Уточки

Спектакль Последний сон Уточки

Постановка
Театр им. Вахтангова 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2100₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для семейного просмотра

Простая жизнь Уточки

Мир Уточки прост и помещается на небольшой сцене. Она живёт в лесу уже много лет, и каждый её день похож на предыдущий: плотный завтрак, перебранка с жабой, охота на червячков у пруда… Крылья её ослабли, и в этом году Уточка не сможет улететь в тёплые края. Когда за ней приходит Смерть — в положенный срок — Уточка внезапно понимает, что не готова отправиться в своё последнее путешествие.

Притча о жизни и смерти

История Уточки — это притча, которая показывает, что для Смерти все равны, будь то Уточка или Человек. Такие тихие истории требуют особой камерности. Герои спектакля — сложнейшие куклы, каждая из которых оживает в руках нескольких артистов. Для постановки «Последнего сна Уточки» актёры специально обучались искусству вождения кукол.

 

Режиссер
Владислав Тутак
В ролях
Карен Овеян
Эюб Фараджев
Виталий Иванов
Каролина Койцан
Полина Бондарь

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
14:00 от 2100 ₽

В ближайшие дни

Дни Савелия
16+
Драма
Дни Савелия
31 августа в 19:30 РАМТ
от 5000 ₽
Красная Шапочка
0+
Детский
Красная Шапочка
7 сентября в 12:00 Театр марионеток
от 1000 ₽
Волшебная барабанная палочка
6+
Детский Музыка
Волшебная барабанная палочка
14 сентября в 15:00 Губернский театр
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше