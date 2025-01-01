Спектакль Последний сон Уточки

Кукольный спектакль для семейного просмотра

Простая жизнь Уточки

Мир Уточки прост и помещается на небольшой сцене. Она живёт в лесу уже много лет, и каждый её день похож на предыдущий: плотный завтрак, перебранка с жабой, охота на червячков у пруда… Крылья её ослабли, и в этом году Уточка не сможет улететь в тёплые края. Когда за ней приходит Смерть — в положенный срок — Уточка внезапно понимает, что не готова отправиться в своё последнее путешествие.

Притча о жизни и смерти

История Уточки — это притча, которая показывает, что для Смерти все равны, будь то Уточка или Человек. Такие тихие истории требуют особой камерности. Герои спектакля — сложнейшие куклы, каждая из которых оживает в руках нескольких артистов. Для постановки «Последнего сна Уточки» актёры специально обучались искусству вождения кукол.