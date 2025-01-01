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Киноафиша Последний шанс

Спектакль Последний шанс

Постановка
Театр Эстрады 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в блистательной комедии по пьесе Сэма Бобрика «Последний шанс»

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Последний шанс», основанный на пьесе известного драматурга Сэма Бобрика. Эта комедия заставит вас не только смеяться, но и задуматься о настоящих ценностях в жизни.

Сюжет

Иногда процесс поиска мужа увлекает больше, чем долгожданный результат. Главная героиня, Майра Витзер, слишком напориста в своих стремлениях. В то время как её будущий супруг нерешителен, они оба понимают, что счастье нужно строить здесь и сейчас, потому что другого шанса может не быть.

Актерский состав

Великолепную роль Майры Витзер исполняет Олеся Железняк. Она удивительно передает характер взбалмошной одиночки, которая терпит свою эксцентричную маму и увлекается поисками идеального мужа, не забывая о посещении психотерапевтов. Роль Леонарда Шэнка исполняют талантливые актеры Андрей Леонов и Андрей Кайков, которые мастерски проживают все комедийные зигзаги этой пьесы.

О спектакле

Это не просто комедия, это спектакль о Главном! Хохоча, зрители смогут задуматься о любви, отношениях и поисках своего счастья. Не упустите возможность посетить это яркое театральное событие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
20:00

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