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Последний Романовъ
Билеты от 1800₽
Киноафиша Последний Романовъ

Спектакль Последний Романовъ

16+
Режиссер Александр Рагулин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл о Николае II и революции

Представляем уникальный мюзикл на интригующий сюжет, который ещё не решался затронуть ни один автор за всю историю жанра. В центре действия — последний русский император Николай II, его жизнь и судьба, причины революции и её разрушительные последствия.

Авторский состав
Либретто, музыка и постановка Александра Рагулина.

Необыкновенная премьера
В спектакле принимают участие лучшие артисты мюзикла, а также любимые и яркие актеры театра и кино, которые подарят вам незабываемое театральное переживание

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1800 ₽

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