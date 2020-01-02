Спектакль Последний Романовъ

Мюзикл о Николае II и революции

Представляем уникальный мюзикл на интригующий сюжет, который ещё не решался затронуть ни один автор за всю историю жанра. В центре действия — последний русский император Николай II, его жизнь и судьба, причины революции и её разрушительные последствия.

Авторский состав

Либретто, музыка и постановка Александра Рагулина.

Необыкновенная премьера

В спектакле принимают участие лучшие артисты мюзикла, а также любимые и яркие актеры театра и кино, которые подарят вам незабываемое театральное переживание