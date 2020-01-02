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Последний Романовъ
Киноафиша Последний Романовъ

Спектакль Последний Романовъ

16+
Режиссер Александр Рагулин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера мюзикла о последнем русском императоре

Зрителей ждет мюзикл с интригующим и актуальным сюжетом о последнем русском императоре — Николае II. Эта премьера в жанре мюзикла впервые погружает в события, связанные с последними днями Романовых, революцией и судьбой Николая II. История, к которой никто не решался обратиться за всю историю жанра, расскажет о причинах революции, о ее жестоких последствиях и трагическом падении монархии.

Автор и создатели спектакля
Автор либретто, композитор и режиссер-постановщик спектакля — Александр Рагулин, чьи работы уже завоевали признание зрителей и критиков. Благодаря его видению и мастерству, мюзикл о Николае II обещает стать настоящим театральным событием, сочетая драматизм, исторические события и глубокие эмоции.

Звезды театра и кино в главных ролях
В спектакле задействованы звезды российских мюзиклов и известные актеры театра и кино. Их мастерство и харизма на сцене придают этому проекту особое значение, создавая мощный эмоциональный заряд, который затронет каждого зрителя. Каждый персонаж, каждое исполнение в спектакле — это уникальное сочетание таланта и истории.

 

 

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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