Спектакль Последний «Последний вечер»

Вечер дипломных работ студентов программы «Искусство современного танца»

«Последний вечер» – это показ дипломных работ студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Спектакль демонстрирует творческий поиск молодых авторов, которые работают на стыке современного танца и медиаискусства.

Программа вечера

В рамках вечера представлены три уникальных произведения:

«Формула Ч»

Кинотанцевальный проект Арины Сулаевой – это экспериментальная трилогия короткометражных фильмов, созданных в сотрудничестве с молодыми авторами из Института кино и телевидения. Проект задает фундаментальный вопрос: из чего складывается человек? Через движение и монтаж авторы исследуют, как память поколений, влияние окружающих и собственные мечты формируют личность и внутреннюю свободу. «Формула Ч» анализирует взаимодействие тела и камеры, а также исследует синтез современного танца и игрового кинематографа.

«Лиминальность / Liminality»

Моноспектакль Стефании Нестеровой объединяет современный танец и видео. Это работа о пограничном состоянии, где старое уже не держит, а новое еще не сформировано. В этом пространстве теряются привычные структуры и направления, а прежние правила перестают служить опорой. Одной из задач спектакля является создание условий для нового, что возможно только при условии готовности позволить себе быть в этом состоянии неопределенности.

«Конструктор»

Моноспектакль современного танца от Ульяны Чуковой обращается к природе человеческих ролей в повседневной жизни. Каждый из нас постоянно примеряет разные образы в зависимости от ситуации: дома, на работе, в цифровом пространстве или среди друзей. Спектакль исследует момент соприкосновения с идеальной версией себя, создаваемой из этих различных ролей, и выбор между истинными внутренними чувствами и тем, что можно оставить за пределами личного опыта. В этом процессе формируется индивидуальность как уникальная сборка множества возможных форм.