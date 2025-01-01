Спектакль Последний поход Катерины Ивановны

Меню
Последний поход Катерины Ивановны
Постановка
Странник 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского

Представляем вашему вниманию спектакль, основанный на романе Ф. М. Достоевского Преступление и наказание. В этом театральном воплощении фокус смещается на судьбу семейства Мармеладовых, что позволяет глубже понять проблемы "маленького человека" в русской литературе.

Психология и человеческие судьбы

В этом спектакле старательно передана потрясающая психологическая точность персонажей. Достоевский, следуя за Пушкиным и Гоголем, не просто заставляет нас сочувствовать, но и возвышает "маленьких людей" на евангельскую высоту. Это создает особую атмосферу, погружающую зрителя в переживания и внутренние конфликты героев.

Значение спектакля

Сюжетное развитие и глубина персонажей делают спектакль актуальным и волнующим. Он поднимает важные вопросы о человеческой природе, социальной справедливости и поиске смысла жизни. Каждый зритель сможет найти в этом произведении что-то близкое и родное.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который продолжает традиции русской литературы и углубляет понимание самых тонких аспектов человеческой жизни.

Режиссер
Владимир Уваров
В ролях
Ольга Суворова
Александр Анисимов
Виктор Чупров
Екатерина Шульгина
Николай Ерофеев

В других городах
Ноябрь
9 ноября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

Фотографии

Последний поход Катерины Ивановны Последний поход Катерины Ивановны Последний поход Катерины Ивановны Последний поход Катерины Ивановны Последний поход Катерины Ивановны

