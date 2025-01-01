Спектакль Последний поезд

Музыкальный трагифарс

Спектакль представляет собой музыкальный трагифарс, сценическую версию Сергея Плотова, основанную на пьесе Вины Дельмар "Дорогу завтрашнему дню". Это современный взгляд на вечные проблемы человеческих отношений.

Действие в Америке 30-х годов

События разворачиваются в Америке 30-х годов, что добавляет особую атмосферу времени и места, в котором разворачиваются судьбы героев.

Проблемы отцов и детей

В центре спектакля — вечная тема непонимания между отцами и детьми. Эти проблемы остаются неизменными, несмотря на изменения времени и пространства, подчеркивая актуальность и универсальность пьесы.