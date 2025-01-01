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Последний поезд
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Спектакль Последний поезд

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Музыкальный трагифарс

Спектакль представляет собой музыкальный трагифарс, сценическую версию Сергея Плотова, основанную на пьесе Вины Дельмар "Дорогу завтрашнему дню". Это современный взгляд на вечные проблемы человеческих отношений.

Действие в Америке 30-х годов
События разворачиваются в Америке 30-х годов, что добавляет особую атмосферу времени и места, в котором разворачиваются судьбы героев.

Проблемы отцов и детей
В центре спектакля — вечная тема непонимания между отцами и детьми. Эти проблемы остаются неизменными, несмотря на изменения времени и пространства, подчеркивая актуальность и универсальность пьесы.

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Виктор Раков
Виктор Раков
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Анна Якунина
Дмитрий Гизбрехт

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Последний поезд Последний поезд Последний поезд

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