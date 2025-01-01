Меню
Последний из ушедших
Билеты от 2000₽
Киноафиша Последний из ушедших

Спектакль Последний из ушедших

12+
Режиссер Джамбул Жордания
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Последний из ушедших": память о народе

«Последний из ушедших» — это потрясающее театральное произведение, основанное на знаменитом романе Баграта Шинкуба, классика абхазской литературы. Спектакль погружает зрителя в трагическую историю убыхов, народа, который с давних времён обитал на побережье Западного Кавказа, рядом с абхазами и адыгами.

Исторический контекст

1864 год стал роковым для убыхов: в результате Кавказской войны они покинули свои родные земли, погрузившись на турецкие корабли. Всего через столетие этот народ, обладающий богатым и мужественным прошлым, исчез с лица земли. Голод, болезни и насильственная ассимиляция сделали своё жестокое дело.

Главный герой и его история

В центре сюжета — Зауркан Золак, последний из ушедших убыхов. Он отличается храбростью, отменным здоровьем и уникальной памятью, сохранившей воспоминания о переселении своего народа в Турцию. Его драматическая история о потере родины становится основой спектакля, создавая эмоциональную связь зрителя с героем и его народом.

Зачем идти на спектакль?

Спектакль не только рассказывает о трагических страницах истории, но и передает мощное чувство гордости за культурное наследие, которое пережило века. Это шанс погрузиться в атмосферу прошлого и осмыслить значения утраты и памяти.

Не пропустите возможность увидеть «Последнего из ушедших» и открыть для себя забытый народ, чья история ждет своего зрителя!

