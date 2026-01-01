Оповещения от Киноафиши
Последний экзамен
Спектакль Последний экзамен

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 1 час 40 минут

О спектакле

Конфликт поколений в спектакле «Последний экзамен»

Спектакль «Последний экзамен» в театре «Жас Сахна» предлагает зрителям уникальную трактовку отношений между родителями и детьми, которые зачастую становятся источником недопонимания и конфликтов. В центре сюжета – день рождения школьной учительницы, который обостряет все противоречия между разными поколениями.

Непредвиденные события на празднике вскрывают подлинные чувства и мысли персонажей. Герои сталкиваются с реальными проблемами, что заставляет их задуматься о своих поступках и о том, как они влияют на окружающих. Ситуации, с которыми сталкиваются персонажи, могут быть знакомы многим зрителям, что делает сюжет особенно актуальным.

«Последний экзамен» – это не просто театральная постановка, а глубокое размышление о жизни, любви и семейных связях. Узнайте, как герои справятся с непростыми испытаниями и освободятся от предвзятых суждений о друг о друге. Ожидайте захватывающего спектакля, который оставит глубокий след в душе каждого зрителя.

Режиссер
Барзу Абдураззаков
В ролях
Татьяна Цой (Заслуженная артистка РК)
Өркен Ахмет
Жалғас Лесбаев
Айгерим Нурахметова
Шыңғыс Рәш

Март
25 марта среда
18:30
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

