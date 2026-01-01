Моноспектакль по стихам Марины Цветаевой

В Театре имени В.И. Качалова пройдет моноспектакль по стихотворениям великой поэтессы Марины Цветаевой. В центре сюжета - трагический последний день её жизни в Елабуге, который становится началом осмысленной истории.

Исполнение и содержание

Спектакль, озаглавленный «Последний день», рассказывает о непростой судьбе Цветаевой и её внутреннем мире, отражённом в стихах, письмах и записях из дневников. Актриса Светлана Романова, народная артистка России и РТ, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая и Литературной премии имени М. Цветаевой, создала цельный образ поэтессы, соединяя её яркие строки с театральной игрой.

Жизнь и творчество Цветаевой

Зритель становится свидетелем жизненного пути Цветаевой: её детство и раннюю утрату матери, юношескую любовь, эмиграцию и, наконец, возвращение на родину. Эти переживания наполняют исполнение глубокими эмоциями, позволяя зрителю прикоснуться к трагедии судьбы поэтессы.

Глубина и искусство

Целью спектакля является не только рассказ о жизни Цветаевой, но и создание единого художественного пространства, где слова поэтессы приобретают новый смысл. Многолетний труд Светланы Романовой по изучению творчества и судьбы Цветаевой позволяет ей восстановить образ великой женщины, чье творчество остаётся актуальным и сегодня.

Эта постановка станет настоящим открытием для всех, кто интересуется русской поэзией и сильными драматическими историями.