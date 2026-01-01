Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний день
Киноафиша Последний день

Спектакль Последний день

Постановка
Театр имени В.И. Качалова 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+

О спектакле

Моноспектакль по стихам Марины Цветаевой

В Театре имени В.И. Качалова пройдет моноспектакль по стихотворениям великой поэтессы Марины Цветаевой. В центре сюжета - трагический последний день её жизни в Елабуге, который становится началом осмысленной истории.

Исполнение и содержание

Спектакль, озаглавленный «Последний день», рассказывает о непростой судьбе Цветаевой и её внутреннем мире, отражённом в стихах, письмах и записях из дневников. Актриса Светлана Романова, народная артистка России и РТ, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая и Литературной премии имени М. Цветаевой, создала цельный образ поэтессы, соединяя её яркие строки с театральной игрой.

Жизнь и творчество Цветаевой

Зритель становится свидетелем жизненного пути Цветаевой: её детство и раннюю утрату матери, юношескую любовь, эмиграцию и, наконец, возвращение на родину. Эти переживания наполняют исполнение глубокими эмоциями, позволяя зрителю прикоснуться к трагедии судьбы поэтессы.

Глубина и искусство

Целью спектакля является не только рассказ о жизни Цветаевой, но и создание единого художественного пространства, где слова поэтессы приобретают новый смысл. Многолетний труд Светланы Романовой по изучению творчества и судьбы Цветаевой позволяет ей восстановить образ великой женщины, чье творчество остаётся актуальным и сегодня.

Эта постановка станет настоящим открытием для всех, кто интересуется русской поэзией и сильными драматическими историями. Не пропустите возможность увидеть, как жизнь одного из величайших поэтов XX века оживает на сцене.

Фотографии

Последний день Последний день Последний день Последний день
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше