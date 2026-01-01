Спектакль Последний день

Последний день
Моноспектакль по стихам Цветаевой 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
12+

О спектакле

Исповедь поэтессы: новый спектакль о Марине Цветаевой

Сцена оживет в удивительном спектакле, который расскажет о жизни и судьбе великой поэтессы XX века — Марины Цветаевой. Это не просто театральная постановка, а глубокая исповедь, наполненная её стихами, писемными переписками и дневниковыми записями.

Спектакль начинает свой рассказ с трагического последнего дня Марины Цветаевой в Елабуге. Этот день становится отправной точкой, позволяющей зрителю увидеть весь жизненный путь поэтессы. Вместе с ней мы вспомним её детские годы, семью, отношения с Сергеем Эфроном и последние дни в Москве после возвращения из Парижа.

В своей игре актриса передаст всю гамму чувств, охватывающих Цветаеву в этот критический момент. Она будет смотреть на свою жизнь через «прозрачный камешек», который когда-то подарил ей молодой Серёжа Эфрон, символизируя счастливые воспоминания, которые она унесет с собой.

Приглашаем всех зрителей стать свидетелями этой трогательной истории, которая заставляет задуматься о времени, судьбе и любви.

Режиссер
Александр Славутский
В ролях
Светлана Романова

Апрель
11 апреля суббота
15:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1000 ₽

