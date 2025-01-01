Меню
Последние за стеной
Киноафиша Последние за стеной

Спектакль Последние за стеной

Постановка
Странник 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Последние за стеной»: антивидение будущего в Театре Странник

Каким будет будущее человечества? На этот важный вопрос попытается ответить спектакль-антиутопия «Последние за стеной». Это уникальное произведение, которое заставляет зрителей задуматься о судьбе общества и человечества в целом.

О постановке

Режиссером спектакля выступил В. Уваров, а художественное оформление создал Н. Киселев. Музыкальное сопровождение добавил А. Медведский, что создает неповторимую атмосферу на сцене.

Актерский состав

На сцене зрителей ждут талантливые актеры: С. Бакулина в роли О. Суворовой и Д. Ротань в роли В. Чупрова. Их игра обещает быть запоминающейся и насыщенной эмоциями.

Тематика и идеи

Спектакль затрагивает актуальные темы, такие как страх перед будущим, социальные изменения и борьба за свободу. Зрители смогут увидеть, как в условиях неопределенности проявляются настоящие человеческие качества и моральные выборы.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть «Последние за стеной». Этот спектакль обещает стать важным событием в театральной жизни вашего города.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

