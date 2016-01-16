Меню
Последние танки в Париже (ПТВП). Жесть
Билеты от 1800₽
Киноафиша Последние танки в Париже (ПТВП). Жесть

Последние танки в Париже (ПТВП). Жесть

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Возвращение группы «Последние Танки в Париже»

Вы слышите? Это кричит из пустоты поколение огня. Группа «Последние Танки в Париже» вновь выходит на сцену клуба «16 Тонн» для двух мощнейших концертов, которые обещают стать настоящим событием!

Животный панк-рок и энергетика слэма

Всего лишь четыре щелчка палочками — и начнется громкий животный панк-рок на запредельных оборотах. Клуб «16 Тонн» закружится, а Эрос и Танатос сольются в едином слэме. Этот концерт станет настоящим погружением в атмосферу, которую группа создавала два десятка лет назад.

История и философия «ПТВП»

Группа «ПТВП» под руководством Лёхи Никонова в свое время нагло распахнула двери субкультуры и представила панк-хардкор новой аудитории. Они показали, что не обязательно быть «своими», чтобы оставаться самими собой. Эта концепция легла в основу их творчества и философии.

Огонь питерского андеграунда

На предстоящих концертах разгорится тот самый огонь, которым горели «жители» питерского андеграунда в его самые безумные времена. Это не просто музыка, это целая вселенная, в которой смело смешиваются эмоции, страсть и энергия.

Эмоциональное самосожжение

Хотя самосожжение не является самой продуктивной рыночной стратегией, боевой отряд Никонова не умеет действовать иначе. Их цель — жечь, быть искренними и преданными своему делу.

Не упустите шанс стать частью этого огненного шоу. Концерты группы «Последние Танки в Париже» обещают быть незабываемыми и вписаться в историю отечественного панк-рока!

Купить билет на концерт Последние танки в Париже (ПТВП). Жесть

Январь
16 января пятница
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1800 ₽

