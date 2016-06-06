Последние Танки в Париже (ПТВП). Ненависть

Возвращение группы «Последние Танки в Париже» в клуб «16 Тонн»

Группа «Последние Танки в Париже» вновь готова порадовать своих поклонников! Музыканты устраивают два взрывных концерта в клубе «16 Тонн», где нас ждет заряд мощнейшего панк-рока.

Энергия и безумие на сцене

На концерте прозвучат знаковые строки: «Ненависть делает то, что не может добро...». Эти слова отражают дух музыки группы, которая смело бросает вызов реальности. «Ненависть — она отвратительна и прекрасна», — утверждают участники, наполняя зал непередаваемой энергетикой.

История и влияние группы

С момента своего появления 20 лет назад «Последние Танки в Париже» изменили панк-хардкор, открыв его для новой аудитории. Лёха Никонов и команда доказали, что можно оставаться собой, не вписываясь в рамки. Их концерты — это не просто выступления, а настоящие шоу, где Эрос и Танатос сливаются в захватывающем слэме.

Не пропустите незабываемое событие

На этих концертах группа обещает разжечь тот самый огонь, который когда-то горел в «жителях» питерского андеграунда. Готовьтесь к буре эмоций и непередаваемой атмосфере, ведь «ПТВП» устраивает настоящее музыкальное сражение!