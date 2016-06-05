Группа «Последние Танки в Париже» вновь на сцене! Музыканты вернутся в клуб «16 Тонн», чтобы порадовать зрителей двумя мощнейшими концертами. Эта встреча обещает быть незабываемой!

Со сцены клуба прозвучат песни, насыщенные чувствами и эмоциями. «Последние Танки в Париже» соединяют в своих композициях драматические и лирические моменты, за что их можно смело назвать наследниками Бодлера и творений группы The Cure. Вокалист Лёха Никонов, используя всего три аккорда, передает глубину таких тем, как смертная любовь и мудрость пепла, который знает, каково это — сгореть дотла.

Этот концерт — новый этап в карьере группы. Лёха Никонов не только врывался в поэтическое сообщество, но и экспериментировал с различными жанрами: от рэп-коллабораций до написания опер и спектаклей для филармонии. Каждое его творчество по-своему уникально и наполнено искренностью.

Не пропустите возможность увидеть «Последние Танки» на фоне занавеса клуба «16 Тонн», окрашенного в цвет кровавых выборгских закатов. Эти концерты обещают стать настоящим праздником для поклонников качественной музыки!