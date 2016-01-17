Последние танки в Париже (ПТВП). Лирика

Группа «Последние Танки в Париже» вновь радует своих поклонников! В клубе «16 Тонн» пройдет два мощных гигa, которые непременно запомнятся зрителям надолго.
Со сцены клуба прозвучат песни, наполненные эксцентричностью, драматизмом и лирикой. С момента своего основания «ПТВП» являются наследниками наследия Бодлера через призму The Cure. Лёха Никонов, лидер группы, кристаллизует в своих треках не только три безошибочных аккорда, но и наследие футуристов, обэриутов, а также темы смертной любви и мудрость, подобную пеплу, который знает, что значит сгореть дотла.
Этот концерт станет еще одним шагом на тернистом пути Никонова, который активно врывается в поэтическое сообщество. Он сотрудничал с рэперами и рок-героями, создавал оперы и спектакли для филармонии, а также публиковал прозу. Все эти опыты обогащают его музыкальную палитру и делают его выступления по-настоящему уникальными.
Зрители станут свидетелями выступления на фоне занавеса «Тонн», окрашенного в цвета кровавых выборгских закатов. Это создаст особую атмосферу, которая погрузит всех в мир, полный эмоций и смыслов.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!