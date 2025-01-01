Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последние танки в Париже | Традиционный Новогодний Концерт
Киноафиша Последние танки в Париже | Традиционный Новогодний Концерт

Последние танки в Париже | Традиционный Новогодний Концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Традиционный новогодний концерт группы «Последние танки в Париже»

В этом сезоне у вас есть уникальная возможность встретить Новый год с любимой группой «Последние танки в Париже». На концерте вас ждут проверенные временем хиты, которые уже давно стали музыкальным фоном для праздников многих поклонников.

Что ожидать от концерта?

Группа известна своим запоминающимся звучанием и искренними текстами. В программе - как популярные старые песни, так и свежие композиции, которые уже завоевали сердца зрителей. Атмосфера концерта обещает быть незабываемой — музыканты подготовили особенные сюрпризы для своих поклонников.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального события и зарядиться новогодним настроением от «Последних танков в Париже»!

Купить билет на концерт Последние танки в Париже | Традиционный Новогодний Концерт

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
19:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
12 декабря в 19:00 Суарэ
Билеты
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
8 января в 21:30 Стендап-клуб на Белинского
от 1390 ₽
Гарри Поттер. Музыкальное шоу в Планетарии
6+
Живая музыка
Гарри Поттер. Музыкальное шоу в Планетарии
5 января в 22:30 Планетарий 1
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше