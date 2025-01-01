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Последние свидания
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Спектакль Последние свидания

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Композиция по рассказам Ивана Бунина «Генрих», «Речной трактир», «Натали» и «Мадрид»

Короткие встречи, выплывающие из тумана памяти – сумерки в гостиничном номере, серое купе, шумный трактир с пахнущими мылом скатертями, фонарь на бульваре, ночь с молниями в старом доме… Все эти моменты, вплетенные в ткань спектакля, создают атмосферу ускользающей романтики и глубокой привязанности.

Молодость и любовь

Герои спектакля так же молоды, как и его авторы-сочинители. Они с упоительным восторгом открывают в себе любовь. И это чувство, такое сильное и чистое, искупает собой все грехи и ошибки. Оно преображает даже самые обыденные места: грязный трактир, серое купе, маленький номер дешевой гостиницы.

Любовь и ее сила

«…Разве бывает несчастная любовь? Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?» — эти слова отражают основную мысль спектакля. Поэтически подробную бунинскую прозу молодые артисты «Мастерской Петра Фоменко» перенесли на сцену с большой нежностью и заботой.

Жизнь через воспоминания

Через время и горе любовь героев остается живой в памяти, в мелочах — как велит «всесильный бог деталей, всесильный бог любви»: узкое запястье, каблучки уткнувшейся в пол легкой обуви, запах его головы внутри картуза. Эти маленькие детали становятся значимыми, оживляя воспоминания.

Режиссер
Юрий Титов
В ролях
Юрий Титов
Роза Шмуклер
Серафима Огарева
Дмитрий Захаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 3000 ₽
9 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 2500 ₽

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