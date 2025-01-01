Спектакль Последние свидания

Композиция по рассказам Ивана Бунина «Генрих», «Речной трактир», «Натали» и «Мадрид»

Короткие встречи, выплывающие из тумана памяти – сумерки в гостиничном номере, серое купе, шумный трактир с пахнущими мылом скатертями, фонарь на бульваре, ночь с молниями в старом доме… Все эти моменты, вплетенные в ткань спектакля, создают атмосферу ускользающей романтики и глубокой привязанности.

Молодость и любовь

Герои спектакля так же молоды, как и его авторы-сочинители. Они с упоительным восторгом открывают в себе любовь. И это чувство, такое сильное и чистое, искупает собой все грехи и ошибки. Оно преображает даже самые обыденные места: грязный трактир, серое купе, маленький номер дешевой гостиницы.

Любовь и ее сила

«…Разве бывает несчастная любовь? Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?» — эти слова отражают основную мысль спектакля. Поэтически подробную бунинскую прозу молодые артисты «Мастерской Петра Фоменко» перенесли на сцену с большой нежностью и заботой.

Жизнь через воспоминания

Через время и горе любовь героев остается живой в памяти, в мелочах — как велит «всесильный бог деталей, всесильный бог любви»: узкое запястье, каблучки уткнувшейся в пол легкой обуви, запах его головы внутри картуза. Эти маленькие детали становятся значимыми, оживляя воспоминания.