Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных
Киноафиша Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных

Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных

16+
Возраст 16+

О выставке

Выставка Уникальной коллекции Куниных в KGallery

В Галерее искусств KGallery открывается выставка «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных». Проект впервые представит широкой публике одну из важнейших частных коллекций русского искусства – собранную Яковом и Александрой Куниными.

Об уникальности коллекции

Экспозиция включает около 40 живописных и 190 графических работ, среди которых произведения таких художников, как Александр Бенуа, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Кузьма Петров-Водкин, Николай Рерих и Виктор Борисов-Мусатов. Собрание семьи Куниных стало последней закрытой коллекцией предметов искусства в Санкт-Петербурге, сформированной в период с 1918 по 1922 годы.

История создания коллекции

За короткие четыре года Кунины собрали редкую коллекцию, в которой представлено значительное количество работ их современников, в частности, членов объединения «Мир искусства». Размеры и качество коллекции сопоставимы с известными собраниями, такими как коллекции Георгия Костаки, Ильи Палеева или Исаака Бродского.

Значимые произведения

Впервые в KGallery будет представлено собрание, насчитывающее 230 единиц. Особый интерес представляет автопортрет Зинаиды Серебряковой (1921), подаренный семье Куниных за помощь художницы в годы блокады Ленинграда. В коллекции также содержится работа Виктора Борисова-Мусатова «Дафнис и Хлоя» (1901), которая могла быть вдохновлена одноименным произведением Лонга, вышедшим в переводе Дмитрия Мережковского.

Театральные эскизы в коллекции

Тема театра занимает важное место в коллекции Куниных. Около трети всех работ составляют театральные эскизы, в том числе работы Александра Бенуа к таким постановкам, как «Петрушка» и «Венецианский купец». Эскиз костюма Петрушки (1911) был приобретен через Надежду Добычину, с которой Кунины активно сотрудничали.

Выставка предоставляет зрителям уникальную возможность увидеть собранные произведения в полном объеме и ознакомиться с интересными аспектами отбора четы коллекционеров.

Купить билет на выставка Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
26 февраля четверг
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
27 февраля пятница
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
28 февраля суббота
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
11:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
12:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
13:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
14:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
15:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
16:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
17:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
18:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
19:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
1 марта воскресенье
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
11:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
12:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
13:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
14:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
15:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
16:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
17:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
18:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
19:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
2 марта понедельник
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
3 марта вторник
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
4 марта среда
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
5 марта четверг
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
6 марта пятница
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 600 ₽
7 марта суббота
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
11:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
12:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
13:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
14:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
15:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
16:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
17:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
18:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
19:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
8 марта воскресенье
11:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
11:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
12:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
12:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
13:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
13:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
14:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
14:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
15:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
15:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
16:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
16:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
17:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
17:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
18:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
18:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
19:00
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽
19:30
K Gallery Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
от 700 ₽

Фотографии

Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных

В ближайшие дни

Хочу подарить сертификат "Я танцую по стране"
12+
Интерактивный Мастер-класс
Хочу подарить сертификат "Я танцую по стране"
3 июля в 19:00 Севкабель Порт
от 3300 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
27 февраля в 18:30 Музей «Арт и факты»
от 7500 ₽
Единый входной билет в два здания музея
0+
Классическое искусство
Единый входной билет в два здания музея
5 марта в 17:00 Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше