Выставка Уникальной коллекции Куниных в KGallery

В Галерее искусств KGallery открывается выставка «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных». Проект впервые представит широкой публике одну из важнейших частных коллекций русского искусства – собранную Яковом и Александрой Куниными.

Об уникальности коллекции

Экспозиция включает около 40 живописных и 190 графических работ, среди которых произведения таких художников, как Александр Бенуа, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Кузьма Петров-Водкин, Николай Рерих и Виктор Борисов-Мусатов. Собрание семьи Куниных стало последней закрытой коллекцией предметов искусства в Санкт-Петербурге, сформированной в период с 1918 по 1922 годы.

История создания коллекции

За короткие четыре года Кунины собрали редкую коллекцию, в которой представлено значительное количество работ их современников, в частности, членов объединения «Мир искусства». Размеры и качество коллекции сопоставимы с известными собраниями, такими как коллекции Георгия Костаки, Ильи Палеева или Исаака Бродского.

Значимые произведения

Впервые в KGallery будет представлено собрание, насчитывающее 230 единиц. Особый интерес представляет автопортрет Зинаиды Серебряковой (1921), подаренный семье Куниных за помощь художницы в годы блокады Ленинграда. В коллекции также содержится работа Виктора Борисова-Мусатова «Дафнис и Хлоя» (1901), которая могла быть вдохновлена одноименным произведением Лонга, вышедшим в переводе Дмитрия Мережковского.

Театральные эскизы в коллекции

Тема театра занимает важное место в коллекции Куниных. Около трети всех работ составляют театральные эскизы, в том числе работы Александра Бенуа к таким постановкам, как «Петрушка» и «Венецианский купец». Эскиз костюма Петрушки (1911) был приобретен через Надежду Добычину, с которой Кунины активно сотрудничали.

Выставка предоставляет зрителям уникальную возможность увидеть собранные произведения в полном объеме и ознакомиться с интересными аспектами отбора четы коллекционеров.