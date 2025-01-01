Меню
Последнее сентября
Осенний сольный концерт группы «Последнее сентября» в Екатеринбурге

Приглашаем вас на увлекательное музыкальное событие — осенний сольный концерт группы «Последнее сентября». Этот вечер обещает стать настоящим погружением в мир меланхоличного гранжа и переосмысленной жизни.

Новая музыка и интересные гости

На концерте вы сможете услышать новые песни группы, которые зарождаются из осеннего вдохновения. Параллельно с яркими выступлениями солистов, зрителей ждут выступления приглашённых гостей — непредсказуемые актеры и захватывающие музыкальные дуэты. Это станет отличным дополнением к эмоциональному настроению вечера.

Неповторимая атмосфера

Осенние листья, приглушенный свет и особая энергия, царящая в зале, создадут настоящую магию. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого опыта, который надолго останется в вашей памяти.

Не пропустите осенний сольный концерт группы «Последнее сентября», который проходит под эгидой проекта «Апгрейд». Присоединяйтесь к нашему музыкальному путешествию!

