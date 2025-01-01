Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Последнее испытание
Билеты от 700₽
Киноафиша Последнее испытание

Спектакль Последнее испытание

6+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

История любви и утраты

В центре сюжета — история великого мага Рейстлина Маджере, который теряет свою любовь, а его брат отворачивается от него. Это сказка, где летописец Астинус берет в руки дайсы, совершая роковой бросок. Испытание, где Рейстлину дают второй шанс. Битва, где упорство сталкивается с волей случая.

Уникальная интерпретация мюзикла

Если вы ищете что-то светлое и сказочное или, напротив, хотите заглянуть в Бездну и Рощу Мертвых, новая версия легендарного мюзикла создана для вас. Режиссёр Полина Нахимовская объединила уже полюбившийся мюзикл, написанный Антоном Кругловым и Еленой Ханпирой, с самой известной настольной фэнтези-игрой Dungeons & Dragons (DND).

Мир Кринна и его герои

DND вдохновила на создание мира Кринна, где обитают персонажи «Последнего испытания». В новой версии зрители увидят мир глазами персонажей и игроков, ведущих партию в DND. Может, на этот раз всё сложится иначе? Бросок дайсов решит судьбу.

Волшебная постановка

Магическая постановка перенесет зрителей в новые миры, обстоятельства и вселенные, открывая множество возможностей.

Артисты и роли

  • Астинус — Рустим Бахтияров
  • Игрок — Александр Казьмин, Александр Рычков, Роман Графов
  • Рейстлин — Евгений Егоров, Александр Рычков
  • Крисания — Дарья Бурлюкало, Вилена Соколова
  • Такхизис — Вера Зудина, Дарья Бурлюкало, Ирина Потехина
  • Кошмар — Влад Ясинский, Максим Раковский
  • Суккуб — Ирина Потехина, Ольга Годунова, Дарья Ким
  • Карамон — Михаил Потехин, Ростислав Колпаков
  • Тика — Юлия Пак, Екатерина Бусыгина
  • Пар-Салиан — Александр Белчев, Александр Хананин
  • Король-Жрец — Святослав Беседин
  • Даламар — Михаил Сидоренко, Максим Раковский
  • Дети: Иван Ефанов, Владимир Музалев, Елизавета Безносюк, Елизавета Разумовская
Режиссер
Полина Нахимовская
В ролях
Рустим Бахтияров
Александр Казьмин
Александр Рычков
Роман Графов
Евгений Егоров

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 700 ₽
12 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 700 ₽

Фотографии

Последнее испытание Последнее испытание Последнее испытание Последнее испытание Последнее испытание Последнее испытание Последнее испытание Последнее испытание

В ближайшие дни

Сказка о царе Салтане
12+
Детский Музыка
Сказка о царе Салтане
22 ноября в 13:00 Дом музыки
от 600 ₽
Продавец дождя
16+
Комедия
Продавец дождя
19 сентября в 19:00 Сфера
от 1500 ₽
Насмешница Фаина
16+
Драма Классическая драма
Насмешница Фаина
30 ноября в 18:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше