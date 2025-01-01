Спектакль Последнее испытание

История любви и утраты

В центре сюжета — история великого мага Рейстлина Маджере, который теряет свою любовь, а его брат отворачивается от него. Это сказка, где летописец Астинус берет в руки дайсы, совершая роковой бросок. Испытание, где Рейстлину дают второй шанс. Битва, где упорство сталкивается с волей случая.

Уникальная интерпретация мюзикла

Если вы ищете что-то светлое и сказочное или, напротив, хотите заглянуть в Бездну и Рощу Мертвых, новая версия легендарного мюзикла создана для вас. Режиссёр Полина Нахимовская объединила уже полюбившийся мюзикл, написанный Антоном Кругловым и Еленой Ханпирой, с самой известной настольной фэнтези-игрой Dungeons & Dragons (DND).

Мир Кринна и его герои

DND вдохновила на создание мира Кринна, где обитают персонажи «Последнего испытания». В новой версии зрители увидят мир глазами персонажей и игроков, ведущих партию в DND. Может, на этот раз всё сложится иначе? Бросок дайсов решит судьбу.

Волшебная постановка

Магическая постановка перенесет зрителей в новые миры, обстоятельства и вселенные, открывая множество возможностей.

Артисты и роли