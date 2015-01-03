Спектакль Последнее испытание

Новая версия легендарной рок-оперы Антона Круглова и Елены Ханпиры в постановке Василия Заржецкого
Приглашаем вас на уникальную постановку легендарной рок-оперы Антона Круглова и Елены Ханпиры, которая пройдет под руководством Василия Заржецкого. Это музыкальная притча о человеке, который решает стать богом, исследующая темы любви, братства, предательства и надежды.
Спектакль затрагивает важные вопросы: каковы последствия сделанного выбора и как важно простое человеческое взаимопонимание. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!
Даты и время выступлений
Спектакль пройдет в три дня:
- 26 сентября 2025 года в 19:30
- 27 сентября 2025 года в 19:30
- 28 сентября 2025 года в 19:30
Состав исполнителей
26 сентября:
- Рейстлин — Ростислав Колпаков
- Крисания — Вилена Соколова
- Карамон — Сергей Смолин
- Такихизис — Галина Шиманская
- Король-Жрец — Андрей Школдыченко
- Даламар — Максим Раковский
- Тика — Рипсимэ Гюлезян
- Пар-Салиан — Александр Хананин
27 сентября:
- Рейстлин — Максим Раковский
- Крисания — Евдокия Малевская
- Карамон — Сергей Смолин
- Такихизис — Дарья Бурлюкало
- Король-Жрец — Алексей Толстокоров
- Даламар — Максим Клестов
- Тика — Вилена Соколова
- Пар-Салиан — Григорий Захарьев
28 сентября:
- Рейстлин — Ярослав Баярунас
- Крисания — Дарья Январина
- Карамон — Сергей Смолин
- Такихизис — Софико Кардава
- Король-Жрец — Михаил Сидоренко
- Даламар — Евгений Градусов
- Тика — Рипсимэ Гюлезян
- Пар-Салиан — Григорий Захарьев
Артисты ансамбля и пластической группы
В спектакле также участвуют:
- Никита Кучихидзе
- Артемий Пургин
- Александр Сачков
- Сергей Барткайтис
- Станислав Баксараев
- Юлия Беляк
- Виктория Крат
- Евгения Лучникова
- Зарина Слепцова
- Ульяна Якушова
Пластическую группу представляют:
- Александр Крапивин
- Александр Каширин
- Группа «Сценические бои» под руководством Андрея Вистиня
Не упустите возможность увидеть эту грандиозную постановку, которая оставит в вашем сердце незабываемый след!