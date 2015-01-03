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Последнее испытание
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Спектакль Последнее испытание

12+
Режиссер Василий Заржецкий
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая версия легендарной рок-оперы Антона Круглова и Елены Ханпиры в постановке Василия Заржецкого

Приглашаем вас на уникальную постановку легендарной рок-оперы Антона Круглова и Елены Ханпиры, которая пройдет под руководством Василия Заржецкого. Это музыкальная притча о человеке, который решает стать богом, исследующая темы любви, братства, предательства и надежды.

Спектакль затрагивает важные вопросы: каковы последствия сделанного выбора и как важно простое человеческое взаимопонимание. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!

Даты и время выступлений

Спектакль пройдет в три дня:

  • 26 сентября 2025 года в 19:30
  • 27 сентября 2025 года в 19:30
  • 28 сентября 2025 года в 19:30

Состав исполнителей

26 сентября:

  • Рейстлин — Ростислав Колпаков
  • Крисания — Вилена Соколова
  • Карамон — Сергей Смолин
  • Такихизис — Галина Шиманская
  • Король-Жрец — Андрей Школдыченко
  • Даламар — Максим Раковский
  • Тика — Рипсимэ Гюлезян
  • Пар-Салиан — Александр Хананин

27 сентября:

  • Рейстлин — Максим Раковский
  • Крисания — Евдокия Малевская
  • Карамон — Сергей Смолин
  • Такихизис — Дарья Бурлюкало
  • Король-Жрец — Алексей Толстокоров
  • Даламар — Максим Клестов
  • Тика — Вилена Соколова
  • Пар-Салиан — Григорий Захарьев

28 сентября:

  • Рейстлин — Ярослав Баярунас
  • Крисания — Дарья Январина
  • Карамон — Сергей Смолин
  • Такихизис — Софико Кардава
  • Король-Жрец — Михаил Сидоренко
  • Даламар — Евгений Градусов
  • Тика — Рипсимэ Гюлезян
  • Пар-Салиан — Григорий Захарьев

Артисты ансамбля и пластической группы

В спектакле также участвуют:

  • Никита Кучихидзе
  • Артемий Пургин
  • Александр Сачков
  • Сергей Барткайтис
  • Станислав Баксараев
  • Юлия Беляк
  • Виктория Крат
  • Евгения Лучникова
  • Зарина Слепцова
  • Ульяна Якушова

Пластическую группу представляют:

  • Александр Крапивин
  • Александр Каширин
  • Группа «Сценические бои» под руководством Андрея Вистиня

Не упустите возможность увидеть эту грандиозную постановку, которая оставит в вашем сердце незабываемый след!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

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