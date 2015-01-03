Спектакль Последнее испытание

Новая версия легендарной рок-оперы Антона Круглова и Елены Ханпиры в постановке Василия Заржецкого

Приглашаем вас на уникальную постановку легендарной рок-оперы Антона Круглова и Елены Ханпиры, которая пройдет под руководством Василия Заржецкого. Это музыкальная притча о человеке, который решает стать богом, исследующая темы любви, братства, предательства и надежды.

Спектакль затрагивает важные вопросы: каковы последствия сделанного выбора и как важно простое человеческое взаимопонимание. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!

Даты и время выступлений

Спектакль пройдет в три дня:

26 сентября 2025 года в 19:30

27 сентября 2025 года в 19:30

28 сентября 2025 года в 19:30

Состав исполнителей

26 сентября:

Рейстлин — Ростислав Колпаков

Крисания — Вилена Соколова

Карамон — Сергей Смолин

Такихизис — Галина Шиманская

Король-Жрец — Андрей Школдыченко

Даламар — Максим Раковский

Тика — Рипсимэ Гюлезян

Пар-Салиан — Александр Хананин

27 сентября:

Рейстлин — Максим Раковский

Крисания — Евдокия Малевская

Карамон — Сергей Смолин

Такихизис — Дарья Бурлюкало

Король-Жрец — Алексей Толстокоров

Даламар — Максим Клестов

Тика — Вилена Соколова

Пар-Салиан — Григорий Захарьев

28 сентября:

Рейстлин — Ярослав Баярунас

Крисания — Дарья Январина

Карамон — Сергей Смолин

Такихизис — Софико Кардава

Король-Жрец — Михаил Сидоренко

Даламар — Евгений Градусов

Тика — Рипсимэ Гюлезян

Пар-Салиан — Григорий Захарьев

Артисты ансамбля и пластической группы

В спектакле также участвуют:

Никита Кучихидзе

Артемий Пургин

Александр Сачков

Сергей Барткайтис

Станислав Баксараев

Юлия Беляк

Виктория Крат

Евгения Лучникова

Зарина Слепцова

Ульяна Якушова

Пластическую группу представляют:

Александр Крапивин

Александр Каширин

Группа «Сценические бои» под руководством Андрея Вистиня

Не упустите возможность увидеть эту грандиозную постановку, которая оставит в вашем сердце незабываемый след!