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Последнее испытание (DnD-ver)
Билеты от 2500₽
Киноафиша Последнее испытание (DnD-ver)

Спектакль Последнее испытание (DnD-ver)

12+
Режиссер Полина Нахимовская
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по мотивам игры "Подземелья и Драконы"

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — мюзикл, основанный на культовой настольной игре "Подземелья и Драконы". Это история о великих магиях, потерянной любви и семейных узах, в которой каждый герой сталкивается с непредсказуемыми испытаниями.

Сюжет и главные персонажи

В центре повествования находится великий маг Рейстлин Маджере, который столкнется с трагическими обстоятельствами — потерей любви и предательством брата. Его история переплетается с судьбой летописца Астинуса, который, вооружившись дайсами, сделает роковой бросок, способный изменить всё.

Темы и конфликты

Мюзикл исследует темы искупления и выбора. Рейстлин получает второй шанс, но сможет ли он справиться с внутренними демонами и испытаниями, которые судьба готовит для него? Битва между нечеловеческим упорством и случайностью становится центральным конфликтом, интересным для зрителей всех возрастов.

Интересные факты

  • Мюзикл вдохновлён одной из самых популярных настольных игр в мире, которая существует с 1974 года.
  • В "Подземелья и Драконы" игроки создают свои уникальные персонажи, и в нашем мюзикле вы увидите, как эти персонажи оживают на сцене.
  • Сюжет мюзикла охватывает множество жанров, включая фэнтези, драмы и даже элементы комедии.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира! Следите за нашими анонсами, чтобы узнать больше о дате и месте проведения спектакля.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 2500 ₽
12 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Последнее испытание (DnD-ver) Последнее испытание (DnD-ver) Последнее испытание (DnD-ver) Последнее испытание (DnD-ver) Последнее испытание (DnD-ver) Последнее испытание (DnD-ver) Последнее испытание (DnD-ver) Последнее испытание (DnD-ver)

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