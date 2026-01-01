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Последнее искушение
Киноафиша Последнее искушение

Спектакль Последнее искушение

16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Смех на прощание: комедия Пламена Пеева

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова состоится спектакль по пьесе болгарского автора Пламена Пеева «Смех на прощание». Это комическая история, где поминки превращаются в настоящий праздник, устроенный усопшей для своих верных подруг.

Несмотря на комическую ситуацию, пьеса полна драматизма и затрагивает важные темы — отношения между родителями и детьми. Иногда более близкими становятся именно чужие люди. Спектакль оптимистичен и утверждает, что жизнь прекрасна, несмотря на все её испытания.

Актеры и создатели

В спектакле задействованы талантливые артистки: Ирина Полянская, Зоя Буряк, Наталья Парашкина, Елена Липец, Елена Симонова и другие.

Творческий состав

Режиссёр — Вика Бессмертная. Художественное оформление и образы создал Алексей Головин, а музыкальное оформление подготовил Тимур Гиеев.

Продолжительность и возрастное ограничение

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут с антрактом. Возрастное ограничение — 16+.

Спектакль придется по душе любителям комедий, наполненных глубоким смыслом и драматическими нотками.

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В других городах
Октябрь
5 октября понедельник
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56

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