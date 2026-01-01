Спектакль Последнее искушение

Смех на прощание: комедия Пламена Пеева

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова состоится спектакль по пьесе болгарского автора Пламена Пеева «Смех на прощание». Это комическая история, где поминки превращаются в настоящий праздник, устроенный усопшей для своих верных подруг.

Несмотря на комическую ситуацию, пьеса полна драматизма и затрагивает важные темы — отношения между родителями и детьми. Иногда более близкими становятся именно чужие люди. Спектакль оптимистичен и утверждает, что жизнь прекрасна, несмотря на все её испытания.

Актеры и создатели

В спектакле задействованы талантливые артистки: Ирина Полянская, Зоя Буряк, Наталья Парашкина, Елена Липец, Елена Симонова и другие.

Творческий состав

Режиссёр — Вика Бессмертная. Художественное оформление и образы создал Алексей Головин, а музыкальное оформление подготовил Тимур Гиеев.

Продолжительность и возрастное ограничение

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут с антрактом. Возрастное ограничение — 16+.

Спектакль придется по душе любителям комедий, наполненных глубоким смыслом и драматическими нотками.