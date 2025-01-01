Меню
Последнее искушение апостолов
Киноафиша Последнее искушение апостолов

Спектакль Последнее искушение апостолов

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 1 час 55 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Последнее искушение апостолов». Современная интерпретация евангельского сюжета в Театра Стаса Намина

Спектакль «Последнее искушение апостолов», основанный на драматической поэме польского автора Эрнеста Брыля «Навечерье», представляет собой смелую и современную интерпретацию евангельского сюжета. В ночь перед Воскресением Христа испуганные апостолы ведут оживлённые споры, пытаясь найти истину в мире своих сомнений и страхов.

Темы и эмоции

Постановка погружает зрителей в тонкий психологизм и бурю противоречивых чувств. Здесь поднимаются вечные вопросы: о вере и предательстве, о страхе и самоотречении, о любви и покое. Эти темы делают спектакль особенно актуальным для нашего времени.

Создатели спектакля

Стихотворный перевод Аллы Ахундовой придаёт тексту особую музыкальность, а оригинальная музыка Стаса Намина добавляет действию драматизма и эмоциональной насыщенности. Прекрасная актерская игра создает незабываемую атмосферу, погружающую зрителей в мир внутренней борьбы персонажей.

Отзыв архиепископа

Спектакль «Последнее искушение апостолов» стал откровением о человеческих путях познания Бога. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн отметил: «Это история о наших сомнениях и о нашей вере, о наших падениях и восхождениях на высоты духа». Такой подход к известной теме открывает новые грани восприятия евангельских событий и заставляет задуматься о собственном внутреннем мире.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и волнующий спектакль, который обращается к сердцу каждого зрителя.

Режиссер
Кети Долидзе
В ролях
Юлия Григорьева
Олег Лицкевич
Валерий Задонский
Александр Смердов
Иван Федоров

Расписание

29 октября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Последнее искушение апостолов Последнее искушение апостолов Последнее искушение апостолов

