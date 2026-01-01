Развлечения для всей семьи в Smile Park
Если вы ищете место для увлекательного времяпрепровождения, интерактивный парк развлечений Smile Park — идеальный выбор для семейного отдыха. Здесь весело будет как детям, так и взрослым. Вас ждут яркие эмоции и незабываемые впечатления!
Увлекательные аттракционы для всех
Smile Park предлагает разнообразие аттракционов, где каждый найдет развлечение по душе. В этом парке не только дети, но и подростки, а также родители смогут развлечься на полную катушку.
Что вас ждет в парке?
- Загляните в Дом Великана — почувствуйте себя крошечным среди гигантских предметов. 0+
- Найдите выход среди тысячи лент в Ленточном лабиринте. 0+
- Прыгайте в гигантский неоновый бассейн с шариками — как в детстве! 3+
- Посмотрите на мир под другим углом в Доме вверх дном. 0+
- Пройдите «Побег из тюрьмы» — выберитесь, если сможете! 6+
- Окажитесь героем кино- или мультсюжета в Музее иллюзий. 0+
Фотографируйтесь, открывайте для себя что-то новое и становитесь активным участником незабываемых сюжетов!
Полезная информация
- График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
- Продолжительность сеанса: неограниченная.
- Дети до 4 лет (включительно) посещают парк бесплатно.
- Льготы действуют при предъявлении документа в кассе.