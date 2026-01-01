Посещение Smile Park в Казани
0+
О выставке

Развлечения для всей семьи в Smile Park

Если вы ищете место для увлекательного времяпрепровождения, интерактивный парк развлечений Smile Park — идеальный выбор для семейного отдыха. Здесь весело будет как детям, так и взрослым. Вас ждут яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Увлекательные аттракционы для всех

Smile Park предлагает разнообразие аттракционов, где каждый найдет развлечение по душе. В этом парке не только дети, но и подростки, а также родители смогут развлечься на полную катушку.

Что вас ждет в парке?

  • Загляните в Дом Великана — почувствуйте себя крошечным среди гигантских предметов. 0+
  • Найдите выход среди тысячи лент в Ленточном лабиринте. 0+
  • Прыгайте в гигантский неоновый бассейн с шариками — как в детстве! 3+
  • Посмотрите на мир под другим углом в Доме вверх дном. 0+
  • Пройдите «Побег из тюрьмы» — выберитесь, если сможете! 6+
  • Окажитесь героем кино- или мультсюжета в Музее иллюзий. 0+

Фотографируйтесь, открывайте для себя что-то новое и становитесь активным участником незабываемых сюжетов!

Полезная информация

  • График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
  • Продолжительность сеанса: неограниченная.
  • Дети до 4 лет (включительно) посещают парк бесплатно.
  • Льготы действуют при предъявлении документа в кассе.

Развлекательный центр «Smile Park» Казань, Баумана, 17 / Баумана, 58 (экспозиции музея расположены по 2 адресам)
от 1500 ₽

