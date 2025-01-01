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Посещение постоянной экспозиции музея-квартиры М.М. Плисецкой
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Киноафиша Посещение постоянной экспозиции музея-квартиры М.М. Плисецкой

Посещение постоянной экспозиции музея-квартиры М.М. Плисецкой

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О концерте/спектакле

Посещение музея-квартиры Майи Плисецкой: уникальное погружение в мир великой балерины

В московской квартире на Тверской улице, ранее известной как улица Горького, с 1963 по 1991 годы проживала величайшая балерина XX века Майя Михайловна Плисецкая вместе с мужем, композитором Родион Константиновичем Щедриным. В феврале 2022 года квартира была передана в оперативное управление Государственному Центральному Театральному музею имени А.А. Бахрушина как мемориальная.

Сохранившаяся атмосфера

Сотрудники музея постарались максимально сохранить интерьеры квартиры, чтобы передать атмосферу, в которой жили супруги. При входе в квартиру можно увидеть множество памятных сувениров от поклонников, включая японские куклы и игрушечный мишку, который Плисецкая купила во время своей последней поездки в Россию.

Лебединая тема

В столовой/гостиной внимание привлекают фигурки и статуэтки лебедей — символы роли Одетты/Одиллии в «Лебедином озере», которую Майя Михайловна исполняла более 800 раз на сцене Большого театра. Также здесь находятся афиши, отражающие важные события в творческой жизни пары, включая афишу вечера «Ave Майя», состоявшегося в Бахрушинском музее 30 марта 2007 года.

Творческое наследие

Гардеробная хранит балетные пачки и театральный реквизит, переданный музею еще в 1976 году. Среди артефактов также коллекция костюмов Пьера Кардена для фильма-балета «Анна Каренина», подаренная Плисецкой в 1982 году. Уникальные шляпы от Кардена, выполненные в авангардном стиле, также являются частью коллекции.

Знакомство с Шагалом

Майя Плисецкая и Родион Щедрин встречались с известным художником Марком Шагалом во Франции. Шагал подарил им литографии с автографами, которые позже были найдены в гардеробной Плисецкой.

Костюмы и фрак

В витрине представлено платье, созданное Пьером Кардена для второго акта «Анны Карениной». Также можно увидеть концертный фрак Родиона Щедрина и партитуру к опере «Мёртвые души», премьера которой состоялась в 1977 году.

Личная история

Спальня хранит семейные фотографии и керамический детский сервиз, который Плисецкая передала в музей. Она провела свои детские годы на Шпицбергене, где и поняла, что балет — это её будущее.

Кухня: уют и простота

Несмотря на мировую известность, супруги ценили уют и комфорт. На кухне, где они часто собирались с друзьями, сохранилось множество чайных сервизов. Здесь Плисецкая готовила и сама, часто занимаясь консервацией овощей.

Посещение квартиры-музея — это не только возможность узнать больше о жизни и творчестве великих артистов, но и погрузиться в атмосферу, где искусство соединяется с личной историей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей-квартира Майи Плисецкой Москва, Тверская, 25/9, кв. 31
11:00
30 июля
Музей-квартира Майи Плисецкой Москва, Тверская, 25/9, кв. 31
16:00
6 августа
Музей-квартира Майи Плисецкой Москва, Тверская, 25/9, кв. 31
16:00
13 августа
Музей-квартира Майи Плисецкой Москва, Тверская, 25/9, кв. 31
11:00
20 августа
Музей-квартира Майи Плисецкой Москва, Тверская, 25/9, кв. 31
16:00
27 августа
Музей-квартира Майи Плисецкой Москва, Тверская, 25/9, кв. 31
11:00

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Futurione
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Futurione
15 августа в 19:20 Арт-пространство Futurione
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