Музей-квартира дирижера Большого театра России Голованова: уникальный взгляд на искусство

Приглашаем вас посетить мемориальную экспозицию музея-квартиры Н.С. Голованова, главного дирижёра Большого театра России. Здесь вы сможете увидеть воссозданные интерьеры кабинета, гостиной и столовой, погружающие в атмосферу времени, когда жил и творил этот выдающийся музыкант.

Мемориальные комнаты и выставки

Первая часть экспозиции состоит из трёх мемориальных комнат, каждая из которых отражает уникальный стиль и атмосферу домашнего уюта. В пространстве бывшей спальной проходят выставки, посвященные Н.С. Голованову и его окружению.

Антикварные предметы и культурное наследие

В интерьере квартиры сохранились антикварная мебель, предметы декоративно-прикладного искусства и книги XIX – первой половины XX века, что делает каждую комнату настоящим произведением искусства. Посетители могут полюбоваться иконописью, скульптурой и живописью, созданной как отечественными, так и зарубежными мастерами.

Коллекция русской живописи

Особое внимание стоит уделить великолепной подборке русской живописи в коллекции Н.С. Голованова. Среди произведений вы найдете работы таких мастеров, как Иван Айвазовский, Василий Верещагин, Аполлинарий Васнецов, Константин Юон, Василий Поленов и Исаак Левитан, а также произведения Александра Бенуа и Александра Головина.

Экспозиция предлагает зрителям уникальную возможность прикоснуться к культурному наследию и узнать больше о жизни и творчестве Н.С. Голованова, находясь в атмосфере, сохранившей дух времени.