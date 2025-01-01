Анонс сеансов в Планетарии 1, Нижний Новгород
Планетарий 1 — это мультимедийная площадка, расположенная в живописном парке Швейцария, в самом сердце Нижнего Новгорода. Здесь вас ждут полнокупольные программы как для детей, так и для взрослых, современное пространство для коворкинга и библиотека с панорамным видом на природу.
Расписание сеансов
Каждый сеанс включает в себя несколько увлекательных фильмов:
- 1 сеанс, 10:00–10:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»
- 2 сеанс, 11:00–11:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»
- 3 сеанс, 12:00–12:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»
- 4 сеанс, 13:00–13:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»
- 5 сеанс, 14:00–14:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»
- 6 сеанс, 15:00–15:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»
- 7 сеанс, 16:00–16:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»
- 8 сеанс, 17:00–17:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»
- 9 сеанс, 18:00–18:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»
- 10 сеанс, 19:00–19:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»
- 11 сеанс, 20:00–20:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»
- 12 сеанс, 21:00–21:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»
Обратите внимание: расписание сеансов может быть изменено без предварительного уведомления.
О фильмах
- «Буран. Освоение космоса» — новый фильм о легендарном советском космическом корабле «Буран». Он рассказывает о развитии отечественной космонавтики и первом полете комплекса «Энергия-Буран».
- «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи» — фильм, который погружает зрителей в мир поиска тёмной материи, начиная с Большого Взрыва и заканчивая попытками её обнаружения в Большом Адронном Коллайдере.
- «Вдали от Солнца» — фантастическая история о маленькой девочке Селесте, которая мечтает исследовать Вселенную. Вместе с Луной они отправляются в увлекательное путешествие.
- «Разноцветная вселенная» — фильм о влиянии ультрафиолетового и инфракрасного излучения Солнца на нашу жизнь и о спектральном составе света.
Детям до 3-х лет вход бесплатный. Не упустите возможность окунуться в мир космоса и открытий!