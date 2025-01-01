Анонс сеансов в Планетарии 1, Нижний Новгород

Планетарий 1 — это мультимедийная площадка, расположенная в живописном парке Швейцария, в самом сердце Нижнего Новгорода. Здесь вас ждут полнокупольные программы как для детей, так и для взрослых, современное пространство для коворкинга и библиотека с панорамным видом на природу.

Расписание сеансов

Каждый сеанс включает в себя несколько увлекательных фильмов:

1 сеанс, 10:00–10:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»

«Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса» 2 сеанс, 11:00–11:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»

«Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная» 3 сеанс, 12:00–12:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»

«Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи» 4 сеанс, 13:00–13:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»

«Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса» 5 сеанс, 14:00–14:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»

«Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная» 6 сеанс, 15:00–15:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»

«Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса» 7 сеанс, 16:00–16:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»

«Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная» 8 сеанс, 17:00–17:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»

«Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи» 9 сеанс, 18:00–18:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»

«Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса» 10 сеанс, 19:00–19:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»

«Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи» 11 сеанс, 20:00–20:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»

«Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная» 12 сеанс, 21:00–21:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»

Обратите внимание: расписание сеансов может быть изменено без предварительного уведомления.

О фильмах

«Буран. Освоение космоса» — новый фильм о легендарном советском космическом корабле «Буран». Он рассказывает о развитии отечественной космонавтики и первом полете комплекса «Энергия-Буран».

— новый фильм о легендарном советском космическом корабле «Буран». Он рассказывает о развитии отечественной космонавтики и первом полете комплекса «Энергия-Буран». «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи» — фильм, который погружает зрителей в мир поиска тёмной материи, начиная с Большого Взрыва и заканчивая попытками её обнаружения в Большом Адронном Коллайдере.

— фильм, который погружает зрителей в мир поиска тёмной материи, начиная с Большого Взрыва и заканчивая попытками её обнаружения в Большом Адронном Коллайдере. «Вдали от Солнца» — фантастическая история о маленькой девочке Селесте, которая мечтает исследовать Вселенную. Вместе с Луной они отправляются в увлекательное путешествие.

— фантастическая история о маленькой девочке Селесте, которая мечтает исследовать Вселенную. Вместе с Луной они отправляются в увлекательное путешествие. «Разноцветная вселенная» — фильм о влиянии ультрафиолетового и инфракрасного излучения Солнца на нашу жизнь и о спектральном составе света.

Детям до 3-х лет вход бесплатный. Не упустите возможность окунуться в мир космоса и открытий!