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Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
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Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде

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О концерте/спектакле

Анонс сеансов в Планетарии 1, Нижний Новгород

Планетарий 1 — это мультимедийная площадка, расположенная в живописном парке Швейцария, в самом сердце Нижнего Новгорода. Здесь вас ждут полнокупольные программы как для детей, так и для взрослых, современное пространство для коворкинга и библиотека с панорамным видом на природу.

Расписание сеансов

Каждый сеанс включает в себя несколько увлекательных фильмов:

  • 1 сеанс, 10:00–10:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»
  • 2 сеанс, 11:00–11:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»
  • 3 сеанс, 12:00–12:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»
  • 4 сеанс, 13:00–13:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»
  • 5 сеанс, 14:00–14:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»
  • 6 сеанс, 15:00–15:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»
  • 7 сеанс, 16:00–16:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»
  • 8 сеанс, 17:00–17:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»
  • 9 сеанс, 18:00–18:55: «Фильм Планетария 1», «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса»
  • 10 сеанс, 19:00–19:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»
  • 11 сеанс, 20:00–20:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Разноцветная вселенная»
  • 12 сеанс, 21:00–21:55: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи»

Обратите внимание: расписание сеансов может быть изменено без предварительного уведомления.

О фильмах

  • «Буран. Освоение космоса» — новый фильм о легендарном советском космическом корабле «Буран». Он рассказывает о развитии отечественной космонавтики и первом полете комплекса «Энергия-Буран».
  • «Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи» — фильм, который погружает зрителей в мир поиска тёмной материи, начиная с Большого Взрыва и заканчивая попытками её обнаружения в Большом Адронном Коллайдере.
  • «Вдали от Солнца» — фантастическая история о маленькой девочке Селесте, которая мечтает исследовать Вселенную. Вместе с Луной они отправляются в увлекательное путешествие.
  • «Разноцветная вселенная» — фильм о влиянии ультрафиолетового и инфракрасного излучения Солнца на нашу жизнь и о спектральном составе света.

Детям до 3-х лет вход бесплатный. Не упустите возможность окунуться в мир космоса и открытий!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 28 июля
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 29 июля
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 30 июля
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 4 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 5 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 6 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 7 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 9 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 11 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 12 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 13 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 15 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 18 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 25 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
10:00 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 20:00 от 300 ₽ 21:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Свидание в Тишине + Два мастер-класса
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание в Тишине + Два мастер-класса
14 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 5500 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
25 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
22 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
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