Посещение Воронежского океанариума: Откройте мир подводных чудес

Воронежский океанариум — единственный в Центральном Черноземье и одна из главных достопримечательностей региона. Он расположен на территории торгово-развлекательного комплекса Сити-парк «ГРАД» и стал любимым местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей города.

История и значимость Воронежского океанариума

Океанариум открыл свои двери 27 октября 2011 года и стал третьим по дате открытия океанариумом в России. В 2015 году он был включен в туристический маршрут по Воронежской области, разработанный Департаментом культуры. Этот масштабный проект реализован Группой компаний Хамина при поддержке ее главы Евгения Хамина.

Экспозиция и уникальные обитатели

С площадью в 4 400 квадратных метров и общим объемом воды в 1 500 000 литров, Воронежский океанариум предлагает посетителям уникальную коллекцию из более чем 300 видов рыб и других животных. Среди них можно увидеть редкие виды, такие как гигантская зеленая карибская мурена, окинавская мурена-дракон, черепаха мата-мата и пингвин Гумбольдта.

Экспозиция разделена на четыре тематические зоны: «Леса и степи», «Полярные воды», «Джунгли» и «Моря и океаны». Главный аквариум с акулами имеет объем 380 000 литров, что делает его одним из самых впечатляющих в России.

Экологическое воспитание и культурные мероприятия

Воронежский океанариум активно занимается экологическим воспитанием. Здесь работает Клуб любителей природы «ОКЕАНиЯ», который предлагает разнообразные познавательные программы и мероприятия. Эти события интересны не только детям, но и взрослым, способствуя формированию экологической грамотности у посетителей.

Не упустите возможность посетить Воронежский океанариум и погрузиться в удивительный мир подводной жизни!