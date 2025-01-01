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Посещение Океанариума

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О концерте/спектакле

Посещение Воронежского океанариума: Откройте мир подводных чудес

Воронежский океанариум — единственный в Центральном Черноземье и одна из главных достопримечательностей региона. Он расположен на территории торгово-развлекательного комплекса Сити-парк «ГРАД» и стал любимым местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей города.

История и значимость Воронежского океанариума

Океанариум открыл свои двери 27 октября 2011 года и стал третьим по дате открытия океанариумом в России. В 2015 году он был включен в туристический маршрут по Воронежской области, разработанный Департаментом культуры. Этот масштабный проект реализован Группой компаний Хамина при поддержке ее главы Евгения Хамина.

Экспозиция и уникальные обитатели

С площадью в 4 400 квадратных метров и общим объемом воды в 1 500 000 литров, Воронежский океанариум предлагает посетителям уникальную коллекцию из более чем 300 видов рыб и других животных. Среди них можно увидеть редкие виды, такие как гигантская зеленая карибская мурена, окинавская мурена-дракон, черепаха мата-мата и пингвин Гумбольдта.

Экспозиция разделена на четыре тематические зоны: «Леса и степи», «Полярные воды», «Джунгли» и «Моря и океаны». Главный аквариум с акулами имеет объем 380 000 литров, что делает его одним из самых впечатляющих в России.

Экологическое воспитание и культурные мероприятия

Воронежский океанариум активно занимается экологическим воспитанием. Здесь работает Клуб любителей природы «ОКЕАНиЯ», который предлагает разнообразные познавательные программы и мероприятия. Эти события интересны не только детям, но и взрослым, способствуя формированию экологической грамотности у посетителей.

Не упустите возможность посетить Воронежский океанариум и погрузиться в удивительный мир подводной жизни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 27 июля
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 28 июля
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
14:00 от 850 ₽
Воронеж, 29 июля
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 30 июля
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 31 июля
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 1 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 2 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 3 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 4 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
14:00 от 850 ₽
Воронеж, 5 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 6 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 7 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 8 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 9 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 10 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 11 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
14:00 от 850 ₽
Воронеж, 12 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 13 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 14 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 15 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 16 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 17 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 18 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
14:00 от 850 ₽
Воронеж, 19 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 20 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 21 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 22 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 23 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 24 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 25 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
14:00 от 850 ₽
Воронеж, 26 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 27 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 28 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 29 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 30 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
Воронеж, 31 августа
Воронежский океанариум Воронеж, Рамонский р-н, пос. Солнечный, Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
10:00 от 850 ₽
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