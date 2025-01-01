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О концерте/спектакле

Посещение музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге

Ельцин Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства и развитию института президентства в России. В рамках Центра функционирует музей первого президента и архив его имени. Президентский центр был основан в соответствии с федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», принятом в 2008 году.

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) – это некоммерческая организация, созданная в честь первого президента России. Основная цель Центра заключается в сохранении, изучении и осмыслении исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов.

Деятельность Центра

Многие из проектов, реализуемых Президентским центром, были инициированы Фондом Ельцина, основанным в 2000 году. Сфера интересов Центра обширна и включает поддержку образовательных, научно-исследовательских, благотворительных и культурных проектов.

Музей Бориса Ельцина

Музей Бориса Ельцина в Екатеринбурге представляет собой уникальный проект, который стал началом систематического изучения, сохранения и популяризации исторического наследия российских президентов. Используя новейшие технологии, музей современным языком рассказывает о жизни первого президента России и ключевых этапах его политической биографии.

Посещение музея – это не только возможность узнать больше о Борисе Ельцине, но и шанс погрузиться в атмосферу 90-х, понять, как формировалась современная Россия. Это место, где история становится доступной и понятной каждому.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 29 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 30 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 31 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 1 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 2 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 3 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 5 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 6 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 7 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 8 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 9 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 10 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 12 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 13 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 14 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 15 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 16 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 17 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 19 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 20 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 21 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 22 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 23 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 24 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 26 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 27 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 28 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 29 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 30 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 31 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
10:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
27 августа в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
10 августа в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Дом — конструктор. Музейная мастерская
6+
Мастер-класс
Дом — конструктор. Музейная мастерская
29 июля в 14:30 Ельцин Центр
от 300 ₽
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