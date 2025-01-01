Посещение музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге

Ельцин Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства и развитию института президентства в России. В рамках Центра функционирует музей первого президента и архив его имени. Президентский центр был основан в соответствии с федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», принятом в 2008 году.

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) – это некоммерческая организация, созданная в честь первого президента России. Основная цель Центра заключается в сохранении, изучении и осмыслении исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов.

Деятельность Центра

Многие из проектов, реализуемых Президентским центром, были инициированы Фондом Ельцина, основанным в 2000 году. Сфера интересов Центра обширна и включает поддержку образовательных, научно-исследовательских, благотворительных и культурных проектов.

Музей Бориса Ельцина

Музей Бориса Ельцина в Екатеринбурге представляет собой уникальный проект, который стал началом систематического изучения, сохранения и популяризации исторического наследия российских президентов. Используя новейшие технологии, музей современным языком рассказывает о жизни первого президента России и ключевых этапах его политической биографии.

Посещение музея – это не только возможность узнать больше о Борисе Ельцине, но и шанс погрузиться в атмосферу 90-х, понять, как формировалась современная Россия. Это место, где история становится доступной и понятной каждому.