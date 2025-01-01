Меню
Посещение музея русского быта «Изба-Забава»
Посещение музея русского быта «Изба-Забава»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Исследуйте мир русской старины в музее «Изба-Забава»

Добро пожаловать в уникальный музей-погружение «Изба-Забава» в Санкт-Петербурге! Здесь каждый экспонат не просто выставлен — он ждет, когда вы его тронете, покрутите и поэкспериментируете с ним. Забудьте о скучных табличках с надписью «руками не трогать». В этом музее история Древней Руси становится ближе и понятнее.

Что ждёт вас в «Избе-Забаве»?

В «Избе-Забаве» вас ждут занятия, которые позволят не только увидеть, но и прочувствовать атмосферу минувших времён. Вот несколько возможностей, как вы можете провести время:

  • Трогать всё! Каждый экспонат создан для активного исследования.
  • Покрутить жернова. Узнайте, как тяжело дается каждый кусок хлеба.
  • Поткать на настоящем ткацком станке. Создайте свой первый узор своими руками.
  • Примерить аутентичные костюмы и кокошники. Это лучший способ для незабываемых фото в социальных сетях.

Такое активное взаимодействие с экспонатами позволяет не только получать новые знания, но и создавать уникальные воспоминания. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу древнего русского быта!

Купить билет на выставка Посещение музея русского быта «Изба-Забава»

Сентябрь
Октябрь
13 сентября суббота
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
14 сентября воскресенье
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
15 сентября понедельник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
16 сентября вторник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
17 сентября среда
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
18 сентября четверг
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
19 сентября пятница
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
20 сентября суббота
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
21 сентября воскресенье
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
22 сентября понедельник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
23 сентября вторник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
24 сентября среда
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
25 сентября четверг
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
26 сентября пятница
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
27 сентября суббота
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
28 сентября воскресенье
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
29 сентября понедельник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
30 сентября вторник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
1 октября среда
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
2 октября четверг
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
3 октября пятница
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
4 октября суббота
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
5 октября воскресенье
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
6 октября понедельник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
7 октября вторник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
8 октября среда
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
9 октября четверг
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
10 октября пятница
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
11 октября суббота
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
12 октября воскресенье
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
13 октября понедельник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
14 октября вторник
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽
15 октября среда
10:00
Музей «Изба-забава» Санкт-Петербург, Невский просп., 44
от 350 ₽

Фотографии

Посещение музея русского быта «Изба-Забава» Посещение музея русского быта «Изба-Забава» Посещение музея русского быта «Изба-Забава» Посещение музея русского быта «Изба-Забава» Посещение музея русского быта «Изба-Забава» Посещение музея русского быта «Изба-Забава» Посещение музея русского быта «Изба-Забава»

