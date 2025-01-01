Исследуйте мир русской старины в музее «Изба-Забава»

Добро пожаловать в уникальный музей-погружение «Изба-Забава» в Санкт-Петербурге! Здесь каждый экспонат не просто выставлен — он ждет, когда вы его тронете, покрутите и поэкспериментируете с ним. Забудьте о скучных табличках с надписью «руками не трогать». В этом музее история Древней Руси становится ближе и понятнее.

Что ждёт вас в «Избе-Забаве»?

В «Избе-Забаве» вас ждут занятия, которые позволят не только увидеть, но и прочувствовать атмосферу минувших времён. Вот несколько возможностей, как вы можете провести время:

✨ Трогать всё! Каждый экспонат создан для активного исследования.

Каждый экспонат создан для активного исследования. ✨ Покрутить жернова. Узнайте, как тяжело дается каждый кусок хлеба.

Узнайте, как тяжело дается каждый кусок хлеба. ✨ Поткать на настоящем ткацком станке. Создайте свой первый узор своими руками.

Создайте свой первый узор своими руками. ✨ Примерить аутентичные костюмы и кокошники. Это лучший способ для незабываемых фото в социальных сетях.

Такое активное взаимодействие с экспонатами позволяет не только получать новые знания, но и создавать уникальные воспоминания. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу древнего русского быта!