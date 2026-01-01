Посещение театрального музея М.С. Щепкина

Приглашаем вас посетить музей М.С. Щепкина в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в Москве. Это замечательное событие предоставляет уникальную возможность увидеть коллекцию, посвященную великому русскому актеру и основоположнику отечественного театра.

История музея

Музей был основан в 1998 году и является настоящей сокровищницей, которая хранит память о жизни и творчестве Щепкина. Здесь представлены как его личные вещи, так и материалы, связанные с его работой на сцене.

Что вас ожидает

В ходе посещения музея у вас будет возможность:

ознакомиться с архивными документами;

посмотреть редкие фотографии;

познакомиться с интересными фактами о театральном искусстве 19 века.

Не упустите шанс

Посещение музея станет не только познавательным, но и вдохновляющим опытом. Вы сможете увидеть, как создавалась настоящая театральная магия, и узнать о людях, которые стояли у ее истоков.

Не пропустите эту уникальную возможность окунуться в историческую атмосферу русского театра и прикоснуться к наследию великого мастера!