Музей магии для детей «Хогвартс Холл»

Музей магии мира Гарри Поттера «Хогвартс Холл» – это уникальное пространство, в котором воссозданы знакомые места и герои из любимых книг о волшебниках. Здесь сказка оживает, позволяя каждому посетителю окунуться в атмосферу волшебства.

Волшебные мастер-классы

В нашем музее вы можете принимать участие в магических мастер-классах и стать настоящим волшебником. Это отличная возможность не только увидеть музей, но и научиться чему-то новому.

Волшебная лавка

Не забудьте посетить волшебную лавку ХогвартсМаг, где представлены различные магические предметы, форма студентов и сувенирная продукция. Здесь каждый найдёт что-то интересное для себя.

Правила посещения

Обратите внимание, что дети до 11 лет могут посетить музей только в сопровождении взрослых. Для детей до пяти лет вход бесплатный, но также в сопровождении родителей.

Музей Гарри Поттера «Хогвартс Холл» – это идеальное место для поклонников серии и любителей волшебных историй. Не упустите шанс оказаться в мире магии и чудес!