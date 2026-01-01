Оповещения от Киноафиши
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
Киноафиша Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске

Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске

0+
Возраст 0+

О выставке

Музей магии для детей «Хогвартс Холл»

Музей магии мира Гарри Поттера «Хогвартс Холл» – это уникальное пространство, в котором воссозданы знакомые места и герои из любимых книг о волшебниках. Здесь сказка оживает, позволяя каждому посетителю окунуться в атмосферу волшебства.

Волшебные мастер-классы

В нашем музее вы можете принимать участие в магических мастер-классах и стать настоящим волшебником. Это отличная возможность не только увидеть музей, но и научиться чему-то новому.

Волшебная лавка

Не забудьте посетить волшебную лавку ХогвартсМаг, где представлены различные магические предметы, форма студентов и сувенирная продукция. Здесь каждый найдёт что-то интересное для себя.

Правила посещения

Обратите внимание, что дети до 11 лет могут посетить музей только в сопровождении взрослых. Для детей до пяти лет вход бесплатный, но также в сопровождении родителей.

Музей Гарри Поттера «Хогвартс Холл» – это идеальное место для поклонников серии и любителей волшебных историй. Не упустите шанс оказаться в мире магии и чудес!

Март
Апрель
Май
5 марта четверг
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 840 ₽
6 марта пятница
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 840 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 840 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 840 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 840 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 840 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 840 ₽
