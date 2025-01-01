Меню
Посещение интерьеров особняка Шрёдера + концерт «Сон пианиста»
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир музыки и истории в особняке К.М. Шрёдера

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим интерьерам старинного особняка К.М. Шрёдера. Мы перенесем вас в эпоху паровых машин, инноваций и новых форм в искусстве 19 века. Здесь каждая деталь хранит тайны династии немецких мастеров фортепиано, которые долгие годы влияли на музыкальную культуру Петербурга.

Программа мероприятия

  • Осмотр интерьеров особняка Карла Шрёдера
  • Презентация с чаем и десертом
  • Свободное время для общения
  • Концерт "Сон пианиста" с участием Антона Самсонова

В ходе мероприятия вы сможете насладиться приятной беседой и угощениями, а также узнать интересные факты о жизни и творчестве династии Шрёдеров. В антракте будет работать театральное кафе, где вы сможете насладиться атмосферой и вкусной кухней.

Фотозоны и прогулка по Петербургу

Особняк предлагает множество интерьерных фотозон, где вы сможете запечатлеть моменты вашего визита. После концерта не упустите возможность продолжить свой день с прогулки по набережным Петербурга. Вам откроются великолепные виды на Аврору, Домик Петра, Эрмитаж и Петропавловскую крепость, что сделает ваш вечер ещё более незабываемым.

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
21 сентября воскресенье
13:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1900 ₽

Фотографии

