Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Ференц Лист»
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Удивительное музыкальное путешествие в мир династии Шрёдеров

Приглашаем вас окунуться в атмосферу музыки и истории, посетив старинный особняк Карла Шрёдера. Дом, построенный в 19 веке, хранит в своих стенах тайны династии немецких мастеров фортепиано и роялей, которые считают своё творчество настоящим искусством.

Что вас ждет

  • Осмотр интерьеров уникального особняка;
  • Презентация с чаем и десертом;
  • Свободное время для общения и изучения экспонатов;
  • Фортепианный концерт на старинном рояле Шрёдера с произведениями Ференца Листа в исполнении Виктора Николаева.

Для вашего удобства в антракте будет работать театральное кафе. Также в особняке предусмотрены интерьерные фотозоны, где вы сможете сделать яркие снимки на память.

Прогулка по историческим местам Петербурга

После концерта у вас будет возможность насладиться прогулкой по живописным набережным Петербурга. Вас ждут завораживающие виды на мелодичную Аврору, уютный Домик Петра, величественный Эрмитаж и величественную Петропавловскую крепость.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия, которое перенесет вас в мир искусства и вдохновения!

Сентябрь
28 сентября воскресенье
13:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1900 ₽

