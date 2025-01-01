Меню
Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года»
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешествие во времени: музыкальное приключение в особняке Карла Шрёдера

Представьте себе необыкновенное приключение, которое перенесет вас в мир музыки и исторических событий. Вы окажетесь в старинном особняке, принадлежавшем знаменитому Карлу Шрёдеру, который в XIX веке стал известен как мастер по производству фортепиано и роялей.

Захватывающая история семьи Шрёдеров

Вы погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, открывая для себя увлекательную историю династии немецких виртуозов. Это путешествие наполнено неожиданными поворотами и погружением в тайны, окружавшие жизнь семьи Шрёдеров.

Что ждет вас в программе

  • Осмотр интерьеров особняка Карла Шрёдера
  • Презентация с чаем и десертом
  • Свободное время для общения и новых знакомств
  • Фортепианный концерт «Чайковский. Времена года» с Алиной Федосеевой

Во время антракта вас ждет уютное театральное кафе, а сам особняк предлагает множество интерьерных фотозон, где вы сможете запечатлеть моменты вашего визита.

Прогулка по Санкт-Петербургу

После концерта ваш досуг будет удачно дополнен прогулкой по живописным набережным Петербурга. Вы насладитесь видами на знаменитую Аврору, Домик Петра, Эрмитаж и Петропавловскую крепость, создавая запоминающиеся впечатления от культурного погружения.

В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
13:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1900 ₽

Фотографии

Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года» Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года» Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года» Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года» Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года» Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года» Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года» Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Чайковский. Времена года»

