Посещение интерьеров особняка Шрёдера + фортепианный концерт «Бетховен»

Концерт и экскурсия в Доме Шредера

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в старинный особняк Карла Шрёдера, который принадлежал знаменитой династии немецких мастеров фортепиано и роялей. Вы окажетесь в атмосфере 19 века и узнаете об уникальных инструментах, а также о тайнах, окружающих жизнь Шрёдеров.

Программа события

Осмотр интерьеров особняка Карла Шрёдера

Презентация с чаем и десертом

Свободное время

Фортепианный концерт на старинном рояле Шрёдера «Бетховен» в исполнении Антона Самсонова

Погрузитесь в увлекательную историю семьи Шрёдеров и их легендарных роялей, которые высоко ценили такие выдающиеся деятели искусства 19 века, как Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев и Рубинштейн. Это уникальная возможность узнать интересные факты о жизни и творчестве династии, насладившись приятной беседой за чаем и десертом.

Дополнительные удобства

В антракте будет работать театральное кафе, а также в особняке предусмотрено множество интерьерных фотозон для ваших ярких снимков.

Прогулка по Петербургу

После концерта ваш досуг удачно дополнит прогулка по набережным Петербурга с прекрасным видом на Аврору, Домик Петра, Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Не упустите шанс насладиться атмосферой нашего города!