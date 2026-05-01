Посещение мастерской Давида Боровского (+ выставка «Художники эпохи «Современника»)

Приглашаем вас в уникальный Мемориальный музей, где расположена единственная в мире персональная мастерская сценографа Давида Боровского. На выставке представлены не только его рабочие материалы, но и эпохальные работы, которые стали важнейшими в истории театра XX века.

Давид Боровский (1934–2006) — легенда театра, главный соратник режиссера Юрия Любимова и неоспоримый реформатор сцены. За свою карьеру он создал более 180 спектаклей как на драматической, так и на оперной сценах по всему миру, включая Италию, Грецию, Германию, Францию, США, Венгрию и Финляндию. Его новаторские решения по праву вошли в мировой театральный канон.

Возможность увидеть сценографическое искусство

Посещение мастерской Боровского — это шанс заглянуть «за кулисы» театрального процесса и понять, как художник влияет на создание спектакля. Постоянная экспозиция музея воспроизводит аутентичную атмосферу творческого пространства: здесь зрители смогут увидеть театральные макеты и эскизы, ставшие основой декораций и костюмов известных спектаклей.

Неважно, знакомитесь ли вы с именем Давида Боровского впервые или уже являетесь почитателем его таланта, «Творческая мастерская» оставит у вас потрясающие впечатления о влиянии этого художника на театральное искусство.

Кроме того, билет включает посещение выставки «Художники эпохи «Современника», что станет отличным дополнением к вашему театральному опыту.